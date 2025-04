Motorola presenteert volgende week nieuwe Razr 60-serie

Volgende week zal Motorola een nieuwe smartphone aankondigen. Op 24 april zullen we kennismaken met de nieuwe Razr 60-serie. Naar verluidt gaat het om twee nieuwe modellen die hun debuut zullen maken.

Teaser van nieuwe Razr 60

Motorola heeft nieuws gedeeld over een nieuwe aankondiging die er aan zit te komen. In een teaser zien we dat de aankondiging plaatsvindt op 24 april. Geruchten spreken over twee toestellen die getoond worden; de Razr 60 en de Razr 60 Ultra. In de geruchtenmolen zijn meermaals de toestellen al langsgekomen. Een grote verrassing is het niet, want de smartphones zijn al uitgelekt. Persfoto’s zijn online verschenen. Die hebben we hieronder voor je neergezet.



Motorola brengt de nieuwe Razr 60 uit in de kleuren blauw en lichtgroen. Van de Razr 60 Ultra weten we dat deze uitgebracht wordt in het roze, groen, goud en rood. Beide toestellen hebben een bekend ontwerp, waarbij het scherm doorloopt om de camera’s. Het front-scherm is kleiner bij het ‘normale’ model dan bij de Ultra.

Geruchten hebben het over de Snapdragon 8 Elite chipset in het Ultra-model. Er is een 6,96 inch scherm binnenin, een 4 inch scherm aan de buitenkant. Beiden hebben een verversingssnelheid van 165Hz. Er zullen twee 50 megapixel camera’s aanwezig zijn, samen met een 4500 mAh batterij.