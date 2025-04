Motorola Edge 60 Fusion aangekondigd met Moto AI-functies

We hebben de afgelopen tijd al het één en ander gehoord over de Motorola Edge 60 Fusion, zojuist is het toestel officieel aangekondigd. Wederom gehuld in mooie Pantone-kleuren en voorzien van Moto AI-functies. Nu de telefoon is gepresenteerd, delen we alle details met je.

Motorola Edge 60 Fusion is officieel

Motorola is deze dag begonnen met het aankondigen van de nieuwe telefoon in de Edge-serie. De Motorola Edge 60 Fusion is het eerste toestel dat is uitgerust met het nieuwe Moto AI. Pay Attention is één van de nieuwste functies, waarbij je audio op kunt nemen en kunt samenvatten. De functie ‘Remember This’. Hiermee kunnen live momenten of informatie op het scherm vastgelegd worden, maar wat het precies doet, dat wordt uit de aankondiging nog niet duidelijk. Tot slot biedt Moto Ai de optie ‘Magic Canvas’, waarmee je door AI gegenereerde afbeeldingen kunt maken met tekstaanwijzingen.

De Motorola Edge 60 Fusion heeft lichte kromme afrondingen in het scherm, dat een grootte heeft van 6,67 inch. Het betreft een pOLED-display met 120Hz verversingssnelheid. Aanwezig is de MediaTek Dimensity 7300 chipset, samen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De flinke accu heeft een capaciteit van 5200 mAh, welke je snel met 68W kunt opladen. Uiteraard draait de smartphone op Android 15 met de Hello UX interface. De smartphone is IP68 en IP69 gecertificeerd.

De camera bestaat uit drie lenzen; een 50 megapixel hoofdcamera met OIS. Verder is er een 13 megapixel groothoeklens en een camera die dienst doet als lichtsensor. De front-camera telt 32 megapixel. Er is ondersteuning voor 5G, WiFi 6 en ook een eSIM kun je toevoegen op de Motorola Edge 60 Fusion.

De kleuren waarin de Motorola Edge 60 Fusion uitgebracht wordt zijn er drie. Deze hebben Pantone kleuren met hippe benamingen als Slipstream, Amazone en Zephyr. Dit zijn eigenlijk blauw, mintgroen en roze. Vanaf midden april komt de smartphone beschikbaar voor een bedrag van 329,99 euro.