Motorola Edge 60 Fusion laat zich zien in teaser

Het eerste model uit de Motorola Edge 60-serie is onderweg. De fabrikant komt met de Motorola Edge 60 Fusion. Dit nieuwe model krijgt een gebogen scherm en een IP69-certificering. De telefoon is te zien in een teaser.

Motorola Edge 60 Fusion in teaser

Een teaser is verschenen van de nieuwe Motorola Edge 60 Fusion. Deze telefoon zal de Edge 50 Fusion opvolgen en jkrijgt wederom een gebogen scherm mee, het zogenaamde curved display. Gesproken wordt over een 6,7 inch 10-bit OLED-paneel met een 144Hz verversingssnelheid, zoals we dat wel vaker zien bij Motorola. Met de slogan ‘True colours hit different’, doet het vermoeden dat we een schitterend scherm voorgeschoteld krijgen met mooie kleuren, maar verdere details ontbreken nog.

Volgens de berichten is de Motorola Edge 60 Fusion beter bestand tegen water. Dit dankzij de IP69-certificering, wat ervoor zorgt dat het bestand is tegen waterstralen met hoge temperaturen. Volgens een aanwijzing bij webwinkel Flipkart, zou de Edge de beste AI-ervaring bieden in het segment. Waar we dit in terug gaan zien, dat is nog niet duidelijk.

Geruchten spreken over een meer Edge 60-modellen die onderweg zijn. Zo zou er ook een ‘standaard’ Edge 60 komen, samen met een Edge 60 Pro en een Edge 60 Stylus. Verder zijn ook een Moto G56 en Moto G86 onderweg. Wanneer de nieuwe Motorola Edge 60-serie aangekondigd wordt, is nog niet bekend.