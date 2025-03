Moto G15 review: design van nu, tempo van vroeger

We bespreken uiteenlopende toestellen op DroidApp. We hebben de nodige smartphones al getest, en nu is het de beurt aan de Motorola Moto G15. In onze Moto G15 review bespreken we onze bevindingen van de afgelopen weken met het groengekleurde toestel.

Moto G15 review

Voor zo’n 150 euro koop je de Moto G15 van Motorola. De smartphone is sinds kort verkrijgbaar in ons land, en in de afgelopen weken hebben we de telefoon uitgebreid aan de tand kunnen voelen. We zijn vooral benieuwd naar het antwoord op de vraag; moet je veel concessies doen voor een toestel van dit bedrag, of valt dat alles mee? Het antwoord op die vraag nemen we met je door in onze Moto G15 review.

Design en interface

Bij het ontvangen van de Moto G15, valt direct op dat de telefoon vrij compleet geleverd wordt. We zien namelijk niet alleen het toestel, een USB-C kabel en een simpinnetje, maar ook een siliconen case voor om het toestel. Gebruik je deze case, dan voel je alleen de achterkant van veganistisch leder niet meer. Deze lederachtige look zorgt ervoor dat het toestel goed in de hand ligt, en niet snel uit je handen glipt. Het geeft de telefoon tegelijkertijd ook een luxere uitstraling mee.

Klein is het toestel ook niet; de Moto G15 is uitgerust met een flink 6,7 inch LCD-scherm met Full-HD resolutie. Op zonnige dagen is dit nog prima afleesbaar. Wel wordt het beeld zwart bij het gebruik van (mijn) polariserende zonnebril als ik het scherm in landscape gebruik, zoals bij het maken van een foto. Verwacht geen duurdere features zoals een hoge verversingssnelheid, daar is de prijs van dit toestel ook niet naar. Aan de linkerkant is ruimte voor een geheugenkaart en twee simkaarten, rechts zitten de volumetoetsen en de power-button. In deze aan-uitknop zit ook de vingerafdrukscanner verwerkt. We zien bovenop zelfs nog een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

De interface is lekker strak, zoals we dat van Motorola gewend zijn. Wel zien we een grote hoeveelheid bloatware terug op het toestel. Uiteenlopend van verschillende games tot aan verschillende toepassingen. Dit had Motorola best mogen laten zitten. Gebruikers weten prima zelf welke toepassingen zij willen gebruiken. Daarbij laat Motorola je tijdens het instellen al vrolijk weten dat het nog wat extra bloatware toevoegt.

Communicatie en multimedia

Dat de Moto G15 geen high-end smartphone is, merken we bij de verbindingen. De telefoon biedt namelijk enkel een 4G-verbinding en kan dus niet met het 5G-netwerk overweg. De belkwaliteit is verder prima. Op het gebied van multimedia presteert de Moto G15 prima zoals je mag verwachten in dit segment. Het volume kan aardig hard en heel slecht klinkt het niet eens. Voor de muziekliefhebber is er Dolby Atmos.

Camera

Op de Motorola Moto G15 vind je twee camera’s. Dit zijn een 50 megapixel hoofdcamera en een 5 megapixel groothoeklens. De camera-app is niet de allersnelste, maar dat geldt eigenlijk voor het hele toestel (daarover later meer).

De plaatjes zelf zijn echt niet slecht voor een toestel van 150 euro. Zelfs in de avonduren maak je nog een leuke foto met dit toestel, zoals we ook hebben gedaan in de stad Groningen. Wel zien we regelmatig wat donkere schaduwen en ligt er soms een rare waas over de foto heen. Over het algemeen gezien is de camera voldoende voor degenen die af en toe een foto maken.

Wil je meer foto’s zien die we met de Moto G15 hebben gemaakt? Bekijk dan hier het digitale fotoalbum.

Videocamera

De video’s van de Motorola zijn redelijk. Je kunt in maximaal 1080p Full-HD filmen. De beelden zien er op het grote scherm wat korrelig uit. Een video die we met de telefoon hebben gemaakt, vind je hieronder.



Prestaties en accuduur

Je koop een toestel van zo’n 150 euro. Natuurlijk kun je dan niet alles verwachten op het gebied van snelheid en mogelijkheden. De chipset heeft het echter er maar moeilijk mee. De MediaTek Helio G81 en 4GB aan RAM-geheugen zijn moeilijk vooruit te branden. Zeker bij multitasken wordt het geduld van de gebruiker flink op de proef gesteld.

De accuduur van de 5200 mAh batterij is dan wel weer heel positief. Zonder veel moeite is twee dagen zeker haalbaar. Gebruik je hem minder, dan moet er nog wel meer uit te halen zijn. Omdat de schermtijd-informatie zichzelf steeds resette hebben we deze gegevens niet helaas. Opladen duurt ruim twee uur en kan met 18W.

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de Motorola Moto G15 kwam ook direct de informatie over het updatebeleid. Bijzonder detail: er komen geen Android-updates meer voor het toestel. Een bizar gegeven, want de Samsung Galaxy A16 kost nagenoeg hetzelfde en krijgt maar liefst zes jaar updates! Wel kiest Motorola ervoor om de telefoon twee jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. Erg karig, ondanks de prijsklasse, want Samsung bewijst dus dat het beter kan.

Beoordeling

Wanneer je op zoek bent naar een smartphone tot 200 euro, dan komt de Moto G15 al snel in beeld. Het is een stijlvol toestel in leuke kleuren; en dat is lang niet altijd standaard het geval bij merken. Daarbij ligt de telefoon prettig in de hand door het gebruik van vegan leather. De camera levert best aardige plaatjes af, het scherm is erg prettig op zonnige dagen en de batterijduur is erg goed.

Toch is de Moto G15 een toestel dat we maar moeilijk kunnen aanraden. De processor is immers niet vooruit te branden. Heb je wat meer geduld en gebruik je de smartphone maar weinig, dan is de Moto G15 wellicht wel een goede keuze, maar anders zouden we toch wat meer geld uittrekken, voor bijvoorbeeld een Galaxy A16 die ook nog eens beter in zijn updates zit.

Je kunt de Moto G15 kopen bij Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt, Mobiel en Coolblue.

Moto G15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 129,00 euro