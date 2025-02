Eufy E340 videodeurbel review: haarscherp beeld en zonder abonnement

Videodeurbellen zijn er in vele soorten en maten. Eufy heeft ook verschillende modellen, waaronder de E340 videodeurbel. Hiervoor heb je geen abonnement nodig. In de afgelopen maanden hebben we deze deurbel uitgebreid getest; de resultaten delen we met je in de Eufy E340 review.

Eufy E340 videodeurbel

Wanneer je op zoek bent naar een videodeurbel, kom je al snel uit in een doolhof aan mogelijkheden. Van verschillende merken vind je verscheidene modellen, met elk eigen features en mogelijkheden. In mijn zoektocht naar een slimme deurbel vond ik het vooral belangrijk dat ik niet vastzat aan een abonnement. Ik wil niet maandelijks betalen voor een product, als dat niet per se hoeft. Ik kwam uit bij Eufy, dat de Eufy Video Doorbell E340 in het assortiment heeft. De afgelopen maanden hebben we de deurbel uitgebreid getest en onze bevindingen lees je in de review.

Wat kan de Eufy E340?

De Eufy E340 is een veelzijdige, slimme deurbel met twee camera’s. Deze werken samen om zo een compleet mogelijk beeld te leveren. De grote camera aan de voorzijde richt zich naar voren, terwijl de naar beneden gerichte camera bijvoorbeeld kan laten zien wat er op de grond gebeurt. Je kan daarmee dus zien of iemand iets in zijn hand heeft. De ring licht op als er beweging gedetecteerd wordt. Bij de onderste camera zijn ook lampjes verwerkt, zodat je bijvoorbeeld makkelijk je sleutel erbij kunt pakken. Ook is er gewerkt aan nachtzicht voor een goed beeld tijdens de donkere uren. Deze kun je via de app wel uitschakelen.

Eufy geeft je de mogelijkheid om de Eufy E340 bedraad of draadloos te gebruiken. Wanneer je hem draadloos gebruikt, dien je de batterij om de zoveel tijd op te laden, of als je niet een paar uur zonder deurbel wilt zitten, te voorzien van een tweede batterij.

Staat er iemand voor de deur, dan krijg je meldingen op je smartphone. Dit kun je delen met andere gezinsleden door hen toe te voegen aan de deurbel. Je krijgt meldingen van bewegingen, maar ook wanneer er iemand aan de deur staat of als er aangebeld wordt. Je kunt optioneel een ‘Chime’ kopen, wat eigenlijk de speaker is voor de deurbel. Deze hebben wij wel gekozen, zodat je altijd de bel hoort, ook als je niet in de buurt van de smartphone bent.

We raden je aan ook de combinatie met de Homebase 3 te kopen. Deze geeft ook het deurbelgeluid door, maar is daarnaast ook handig voor extra slimme functies, zoals het detecteren van personen. De Homebase 3 kan verder gebruikt worden voor het koppelen van andere Eufy producten zoals de beveiligingscamera’s. Ook biedt het extra opslagruimte.

De deurbel beschikt over twee-weg audio, wat betekent dat je zowel geluid kunt horen als audio uit kunt zenden. Op deze manier kun je communiceren met de ander. Dit werkt goed. Wel zit er enige vertraging tussen als je vanuit de app direct wil praten, omdat eerst het videobeeld ingeladen wordt. Dit duurt een paar tellen. Reuze handig zijn de vooraf ingestelde antwoorden. Hierbij kun je zelf een naam kiezen voor het snelle antwoord, waarbij je vervolgens een bericht inspreekt. Vervolgens kun je deze in de app afspelen als er aangebeld wordt. Handig om bijvoorbeeld de pakketbezorger te laten weten waar een pakketje neergelegd mag worden, als je niet thuis bent.

Je kunt de keuze maken uit video’s opnemen in 2K-kwaliteit, of in 1080p Full-HD. Er is 8GB interne opslagruimte en de beelden kunnen lokaal opgeslagen worden. In de Chime is eventueel nog ruimte voor een geheugenkaart. Vertraging merk ik nauwelijks, want na het indrukken hoor ik binnen een seconde de deurbel overgaan op mijn telefoon. Zodra je vanuit de notificatie de deurbel opent, duurt het wel een paar tellen voordat je live beeld hebt, maar dit is normaal.

Installatie

De installatie van de deurbel laat zich vanzelf wijzen. Hiervoor wordt een handleiding meegeleverd, maar deze heb je niet per se nodig. Je kunt gewoon de QR-code scannen van het product. Verder doorloop je gewoon de stappen in de Eufy app. Je koppelt de videodeurbel middels het 2,4 GHz WiFi-netwerk. In ons geval hangt het modem dicht bij de voordeur; wat een voordeel is, want hierdoor heb je het minste vertraging tussen meldingen.

Alles levert Eufy mee om de deurbel te installeren, inclusief een muurplaatje met een lichte hoek, waardoor je de videodeurbel naar je toe kunt draaien. Hoewel alles meegeleverd wordt, zijn de schroeven echt van slechte kwaliteit. Ze draaien onwijs snel door. Gebruik zeker je eigen schroeven!

Eufy app en features

De Eufy Security app is onmisbaar voor het gebruik van de deurbel. In de app kun je verschillende huizen maken, handig als je ook je bedrijfspand wilt beveiligen. Je vindt verder de verschillende gebeurtenissen terug in de toepassing en je ziet welke apparaten verbonden zijn met je account. De applicatie van Eufy kun je beveiligen met een vingerafdruk.

Gebruik je de Eufy Homebase, dan kun je ook gezichtsherkenning gebruiken. Een leuke functie, maar het werkt niet altijd even goed, valt op. Er is ook een pakketherkenning. In de afgelopen maanden stond regelmatig een pakketbezorger voor de deur, maar niet altijd werd het pakketje herkend.

De applicatie werkt best prima als je hem eenmaal door hebt, maar niet alles is even gebruiksvriendelijk ingedeeld. Je kunt hem ook koppelen aan Google Home en Amazon Alexa. Via Google Home kan je dan bijvoorbeeld ook direct het livebeeld opvragen van de camera. Dit lijkt echter niet altijd helemaal lekker te werken. Wel kunnen we het livebeeld opvragen via de Nest Hub. Helaas geeft dit geen melding wanneer er aangebeld wordt. Een vrij groot gemis.

Batterij

Gebruik je de deurbel draadloos, zoals wij dat doen, dan dien je eens in de zoveel tijd de batterij op te laden van de deurbel. Je kunt in de app de batterijstatus zien. Is het een komen en gaan van visite en bezorgers die aanbellen, dan moet de bel wat eerder aan de lader. Wij haalden in de afgelopen maanden een batterijduur van circa 74 dagen behaald. Wel kan het uithoudingsvermogen afwijken door bijvoorbeeld het weer en het gebruik. Heb je de deurbel met uitzicht op de straat hangen, dan kan het wat sneller gaan, doordat veel bewegingen gedetecteerd worden. Eufy belooft overigens een batterijduur tot zes maanden.

Beoordeling

We zouden de Eufy E340 videodeurbel absoluut aanraden. Het voelt als een degelijke, fijne deurbel en is voorzien van alle functies die je nodig hebt. Daarbij vinden we het een groot voordeel dat je niet in de buidel hoeft te tasten voor een abonnement, dat wel vaak verplicht is bij andere fabrikanten. De Eufy E340 levert scherpe beelden, ook in het donker en de snelle antwoorden zijn ontzettend handig.

De Eufy E340 kun je kopen bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.