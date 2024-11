Eufy kondigt twee betaalbare slimme deurbellen aan: C30 en C31

Eufy is bekend van de robotstofzuigers, smart home producten en ook slimme deurbellen, die werken zonder abonnement. Nu heeft het merk het portfolio uitgebreid met twee betaalbare modellen. Het zijn de Eufy C30 en Eufy C31.

Eufy C30 en C31

Eufy is een fabrikant die we al meermaals hebben besproken op DroidApp. De fabrikant heeft nu het portfolio met slimme deurbellen uitgebreid met twee nieuwe apparaten. Het zijn de Eufy Deurbel C30 en de Eufy Deurbel C31.

Een voordeel van de Eufy Deurbel C30 is de lage prijs; die begint namelijk onder de 100 euro. Deze deurbel is voorzien van een 5000 mAh batterij en de beelden kun je direct op een geheugenkaart opslaan. De Eufy C30 biedt detectie van mensen en beweging; en dankzij de speaker en microfoon kun je communiceren met wie er voor de deur staat. Beelden worden in Full-HD resolutie. De nieuwe deurbel kost je 79,99 euro en kun je kopen bij Bol.com en Coolblue.

De Eufy Video deurbel C31 is verkrijgbaar voor een kleine 130 euro, en heeft een verwijderbare, en tevens oplaadbare batterij. Je kunt deze bedraad of draadloos aansluiten en je kunt bestanden opslaan op een SD-kaart. Bewegingen en mensen worden gedetecteerd en ook hier zijn een microfoon en speakers aanwezig en worden beelden gemaakt in Full-HD. Ook deze kun je kopen bij Bol.com en Coolblue.