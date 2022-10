Google presenteert Nest WiFi Pro en nieuwe bedrade Nest deurbel

Google heeft twee nieuwe producten gepresenteerd. Allereerst is er de nieuwe Nest WiFi Pro routes en we zien een nieuwe, bedrade Nest deurbel. We zetten de details op een rijtje.

Nest WiFi Pro

Google heeft een nieuwe (mesh-) router aangekondigd, en deze komt ook naar Nederland. Het is de Google Nest WiFi Pro, welke voorzien is van WiFi 6E (naast 2.4GHz en 5GHz). Dankzij het schaalbare systeem moet een snelle, sterke en soepele verbinding geboden worden. De nieuwe router biedt een dekking tot 120 m2. Het apparaat kan in de toekomst overweg met Matter, een standaard in smarthome die problemen met de verbinding aan kan pakken en ervoor zorgt dat apparaten in het netwerk beter samenwerken. Verder kun je al apparaten met Thread aansluiten, zo meldt Google.

De nieuwe Nest WiFi Pro van Google is in staat om een maximale gecombineerde snelheid te leveren van 4,2 Gbps. Er kunnen per netwerk maximaal 200 apparaten verbonden worden, er is 1GB RAM en 4GB flash-geheugen. Aanwezig zijn verder twee ethernetpoorten die een snelheid bieden van 1Gbps. De Pro zal niet de huidige Nest WiFi vervangen, maar ze blijven naast elkaar bestaan. De nieuwe Nest WiFi Pro is vanaf 27 oktober verkrijgbaar in Nederland en gaat 219,99 euro kosten.



Google Nest deurbel

Een nieuwe bedrade Nest deurbel is eveneens aangekondigd. Tot nu toe was het product enkel draadloos te gebruiken. Het nieuwe product is een opvolger van de Nest Hello uit 2018. De behuizing bestaat voor 43 procent uit gerecycled materiaal, waarbij de zwarte camerasensor bovenaan opvalt, terwijl aan de onderkant een de grote belknop met LED-ring opvalt. Volgens Google is de Nest Doorbell (wired) in staat om mensen van top tot teen in beeld te brengen, zowel overdag als ’s nachts.

Dankzij intelligente meldingen weet je wie er voor je deur staat. Verder kan het ook bekende gezichten tonen en krijg je drie uur aan meldingen. Met een Nest Aware abonnement kun je tot tien dagen terugkijken. De nieuwe Google Nest bedrade deurbel komt in de kleuren Snow, Linen, Ash en Ivy en komt voor 179,99 dollar naar de VS en Canada. Voor nu is er nog niets bekend over een komst naar Europa.