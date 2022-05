Google Nest Hub wordt uitgebreid met oogcontact-functie

Wanneer je nu aandacht wilt van je Google Assistent-apparaat, zoals je Google Nest Hub, moet je nog werken met een spraakcommando. Tijdens Google I/O heeft het bedrijf een functie aangekondigd, waarmee het maken van oogcontact voldoende is om de aandacht te krijgen.

Oogcontact met Google Nest Hub

Quick phrases is de nieuwe functie die uitgerold gaat worden op de Google Nest Hub. Als eerst zal de functionaliteit uitgerold worden naar de Google Nest Hub Max. Met Quick phrases is het niet langer meer nodig om een commando te geven aan het apparaat zoals ‘Ok Google’, maar is het enkel nodig om oogcontact te maken met het apparaat. Vervolgens kan direct het commando opgenoemd worden. De functie moet werken zonder startcommando, om bijvoorbeeld te vragen wat de tijd is, de verlichting te regelen, een alarm uit te schakelen, het scherm te dimmen of een andere taak uit te voeren.

De functie moet nog wel handmatig ingeschakeld worden, als je deze wilt gebruiken. Volgens Google is de werking getest op verschillende manieren. Zo wordt er gekeken naar signalen als nabijheid, hoofdoriëntatie, richting van kijken, lipbeweging en meer. Onderstaande video laat zien hoe het werkt. Google laat verder weten dat ze werken aan natuurlijkere realtime gesprekken dankzij de Tensor chip.



Voor nu wordt alleen gesproken over de Google Nest Hub Max en is het onbekend of en wanneer andere producten volgen.