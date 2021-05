Google stelt Fuchsia OS als eerst beschikbaar voor Nest Hub

Google heeft vrij onverwacht haar nieuwe besturingssysteem vrijgegeven. Als eerst is Fuchsia OS beschikbaar voor de eerste generatie Google Nest Hub. Er wordt door Google al jaren gewerkt aan Fuchsia OS.

Fuchsia OS voor Nest Hub

Al lange tijd hebben we berichten voorbij zien komen over een nieuw besturingssysteem van Google; Fuchsia OS. Al sinds 2016 wordt Fuchsia OS getet, als een ambitieus experimenteel project waarbij gekeken werd naar verschillende apparaten. Er gingen destijds geruchten rond dat Fuchsia OS zelfs Android zou vervangen. Fuchsia OS moet een geschikt platform zijn in de wereld van slimme apparaten (IoT). Dit werkt niet alleen op de slimme assistent (zoals het Nest Hub scherm), maar kan ook overweg met slimme horloges en andere apparaten.

Als eerst is Fuchsia OS beschikbaar voor de eerste generatie Google Nest Hub. Gebruikers krijgen in de komende tijd de update aangeboden, maar qua functionaliteit en weergave gaat er vrijwel niets veranderen. Het verschil is dat het achterliggende stukje techniek Fuchsia OS is, in plaats van het huidig gebruikte Cast OS, dat ontwikkeld is rond Linux.

Het is niet bekend wat de volgende plannen zijn met Fuchsia OS. Mogelijk wil Google het op een later moment voor meer apparaten beschikbaar stellen. Gezien het hier gaat om een nieuw besturingssysteem lijkt het erop dat Google eerst de bevindingen wil testen met de Nest Hub.