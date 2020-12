Google komt met nieuw Fuchsia-besturingssysteem

Google werkt al sinds jaar en dag aan Fuchsia. Eerder leek dit steeds een proefballonnetje te zijn, maar nu lijkt er toch meer in te zitten. Moeten Android-liefhebbers nu bang zijn?

Fuchsia wordt serieuzer

Besturingssysteem Fuchsia gaat al lange tijd rond in het nieuws. Google werkt er namelijk al lange tijd aan. Nu lijkt het bedrijf er serieuzer werk van te willen maken en heeft het de ontwikkeling ervan openbaar gemaakt. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt dat meer mensen mee gaan werken aan de software, zoals bij Android en Chromium. Het plan zou zijn om er een volwaardig OS van te maken.

Google heeft tot nu toe Fuchsia gebruikt om bepaalde elementen mee te nemen in de ontwikkeling van andere besturingssystemen. Ideeën werden hier bijvoorbeeld uitgeprobeerd. Middels een tracker die vanaf nu gedeeld wordt, kunnen degenen die erbij betrokken zijn, zien waar er bij Fuchsia aan gewerkt wordt. Voor de ontwikkeling maakt Google gebruik van het eigen Zircon-kernel.

In de toekomst verwachten we meer informatie over Fuchsia. De kans dat Fuchsia Android gaat vervangen lijkt vrijwel uitgesloten. Fuchsia is niet klaar voor algemene productontwikkeling of als ontwikkelingsdoel. Je kunt het klonen, compileren en eraan bijdragen, zo stelt Google. Alle informatie wordt door Google op een rij gezet in haar blog.