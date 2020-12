Google geeft Pixel-toestellen nieuwe functies met Pixel Feature Drop December

Google heeft een nieuwe ‘Pixel Feature Drop’ vrijgegeven waarin we de nieuwe functies zien die naar de Pixel komen. Welke nieuwe functies kunnen we vanaf deze maand verwachten?

Pixel Feature Drop – december 2020

Iedere drie maanden brengt Google een ‘Feature Drop’ uit met nieuwe functies die beschikbaar komen op de Pixel-devices. Dat is nu ook het geval, en dus kunnen Pixel-eigenaren van verschillende modellen nieuwe functies verwachten.

Allereerst is er Adaptive Sound. Hiermee kan de equalizer aangepast worden tijdens het luisteren van muziek. Hiervoor gebruikt de telefoon de microfoon om de akoestiek in de omgeving te beoordelen. Een andere verbetering is de extreme batterijbespaarder, die je helpt om nog langer met je telefoon te doen. Met Hold for Me, wordt het gesprek gedempt als je in de wacht wordt gezet; om vervolgens een melding te krijgen als de oproep wordt hervat. Zo kun je je richten op andere zaken. Dit werkt overigens alleen in de VS.

Verder moet de nauwkeurigheid van GPS in steden flink verbeterd zijn en verloopt het opladen batterij-vriendelijker dankzij Adaptive Charging. Bij het scannen van muziek kunnen automatisch gevonden nummers direct opgeslagen worden in een YouTube Music-afspeellijst.

Alle nieuwe functies worden uitgelicht in onderstaande video. In de komende dagen zal de update beschikbaar komen op verschillende toestellen. Deze Feature Drop is er voor de Pixel 3 en de generaties erna.