Google Pixel 4a onder handen in duurzaamheidstest

De nieuwe Pixel 4a gaat inmiddels alweer een tijdje mee. Zack van JerryRigEverything heeft de degelijkheid van de nieuwe smartphone op de proef genomen. Hoe scoort de Pixel 4a in de duurzaamheidstest?

Pixel 4a duurzaamheidstest

Zack is met zijn YouTube-kanaal ‘JerryRigEverything’ al flink populair. Om de zoveel tijd wordt een nieuwe smartphone getest op de duurzaamheid. Gekeken wordt naar of het scherm snel kras, of het toestel snel beschadigt en of een toestel makkelijk kan breken in de buigtest.

Dit keer is de nieuwe Google Pixel 4a aan de beurt. Het relatief compacte toestel wordt nu door Zack onder handen genomen. De resultaten zien we terug in de video van de Pixel 4a duurzaamheidstest. Het resultaat kun je hieronder bekijken.

