Pixel 5 en Pixel 4a 5G officieel aangekondigd: dit moet je weten

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Google heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G.

Pixel 5 aangekondigd

Het toestel gaat al lange tijd rond in het geruchtencircuit maar eindelijk is het doek eraf; de Pixel 5 is officieel aangekondigd. De smartphone is de eerste Pixel met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er is een Snapdragon 765G chipset van Qualcomm, wat betekent dat het geen echte high-end smartphone is. Het toestel is voorzien van een 6,0 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en biedt ook HDR-ondersteuning.

De Google Pixel 5 is voorzien van IP68-certificatie waardoor hij stof- en waterdicht is. Aan boord van de Pixel 5 vinden we aan de achterkant de vingerafdrukscanner, welke dus opvallend genoeg niet in het scherm is geïntegreerd. Het toestel biedt een dual-camera met een 12 megapixel hoofdlens en een 16 megapixel groothoeklens. Aan de voorzijde biedt de Google Pixel 5 een front-camera met een resolutie van 8 megapixel.

Qua voorzieningen vinden we verder een 4080 mAh accu. Deze kan sneller opgeladen worden, maar lang niet zo snel als vele concurrenten. De laadsnelheid komt uit op 18W, ook draadloos. De Pixel 5 is verder uitgerust met een set stereo-speakers, NFC, Bluetooth 5.0, een slot voor één simkaart en de mogelijkheid om gebruik te maken van eSIM. Vanuit de doos draait de Pixel 5 direct op Android 11.

Je krijgt voor een bedrag van 699 dollar de Pixel 5 met een opslagruimte van 128GB en een werkgeheugen van 8GB. Naar Nederland komt het toestel voorlopig niet. Pixel-devices zijn niet officieel in Nederland verkrijgbaar, maar alleen middels grijze import.

Pixel 4a 5G

Een andere nieuwe smartphone die we te zien krijgen is de Pixel 4a 5G, een aangepaste variant van de eerder gepresenteerde 4a. Zoals de naam al aangeeft heeft deze versie ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er is een 6,2 inch OLED-scherm met 60Hz verversingssnelheid. Daarbij is er een Snapdragon 765+ processor van Qualcomm.

De bekende 12 megapixel camera is ook weer aanwezig. Daarnaast is er een 16MP groothoeklens aanwezig op de Pixel 4a 5G. Voorop zit een 8MP lens. De vingerafdrukscanner zit ook bij dit toestel niet aan de voor- maar aan de achterkant van het toestel. Er is een 3885 mAh accu met 18W opladen. Ook deze smartphone wordt voorzien van Android 11 en interessant; er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. De Pixel 4a 5G kost 499 dollar.