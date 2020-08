Google presenteert nieuwe Pixel 4a: hint naar 4a 5G en Pixel 5

Eindelijk is het zover; Google heeft de nieuwste smartphone in de Pixel-serie aangekondigd. Na veel geruchten en leaks is hier de Pixel 4a. We zetten alle details op een rij.

Pixel 4a aankondiging

Google heeft zojuist de nieuwe Google Pixel 4a aangekondigd. Deze smartphone is de opvolger van de eerder uitgebrachte Pixel 3a, en is voorzien van een reeks verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger.

De Pixel 4a krijgt een beeldscherm mee met een grootte van 5,81 inch. Deze levert een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van standaard 60Hz. Daarbij rust Google de smartphone uit met een Snapdragon 730G processor, inclusief 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s hebben de Pixel-toestellen een naam hoog te houden. De Pixel 4a wordt geleverd met een 12,2 megapixel camera en 8MP selfie-cam. Aan boord van de smartphone is een 3140 mAh accu welke met 18W sneller opgeladen kan worden. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10 en ben je drie jaar verzekerd van Android- en beveiligingsupdates.

Veel keuze aan kleuren is er niet bij Google. De Pixel 4a verschijnt in Just Black, met een mintgroene power-button. De prijs van het toestel komt uit op 349 euro. De Pixel 4a komt niet naar Nederland en België; de telefoon komt zover bekend alleen naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De smartphone moet vanaf 20 augustus verkrijgbaar zijn.

Pixel 4a 5G

In de herfst komt een 5G-versie, welke Google al heeft gedeeld in een teaser. Deze krijgt een prijs van 499 euro. De specificaties zijn nog niet bevestigd van dit model. Vermoedelijk krijgt de Pixel 4a 5G ook de Snapdragon 765 processor. Hij moet in het najaar verschijnen. OnePlus biedt met de OnePlus Nord al een 5G-smartphone aan met uitstekende specs, voor 399 euro.

Pixel 5

De Pixel 5 is ook al gedeeld in een teaser. Deze zien we in bovenstaande foto, links in beeld. Rechts is de Pixel 4a 5G. Details zijn nog niet bekend, al gaan er berichten dat het toestel over 5G zal beschikken en een Snapdragon 765G chipset krijgt. Ook dit toestel zullen we in de komende maanden te zien krijgen. We zijn benieuwd wat Google voor de Pixel 5 gaat vragen, aangezien een 5G-toestel met Snapdragon 765G dus moeilijk richting de duizend euro kan gaan.