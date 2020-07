Google deelt teaser: aankondiging Pixel 4a op 3 augustus

Het is een last-minute teaser van Google, maar we kunnen binnenkort al de nieuwe Pixel 4a verwachten. De telefoon gaat al maandenlang rond in het geruchtencircuit en komt volgende week al.

Pixel 4a op 3 augustus

Op 3 augustus moet het gaan gebeuren, dan zal Google de nieuwe Pixel 4a presenteren. De fabrikant deed deze aankondiging in een teaser. Voor de smartphonewereld was het al lang wachten wanneer Google nou de nieuwe meer betaalbare Pixel aan zou kondigen. De Pixel 4a gaat immers al heel lang rond in het geruchtencircuit. De telefoon is al meermaals opgedoken in video’s en zelfs onderworpen aan een (camera-) review.

De header in het Twitter-profiel van Google is veranderd waarbij gehint wordt naar een nieuwe smartphone. Op een bijbehorende ‘Lorem Ipsum’-pagina wordt verwezen naar woorden die op de blokken gezet kunnen worden. Hierbij staat onder andere bokeh, “veel megapixels”, macrofoto’s, opnamen bij weinig licht, batterij met lange levensduur en meer. Aangezien we nog niet iets concreets over de Pixel 5 hebben vernomen, en de Pixel 4a al lang rondgaat in de geruchtenmolen, is het de verwachting dat Google de Pixel 4a gaat presenteren.

Het zal niet echt een feestelijk event worden. Waarschijnlijk gaat het om een online aankondiging. De Pixel 4a zullen we komende maandag gaan zien. Dan horen we ook of de nieuwe Pixel-phone uitgebracht gaat worden in Nederland.