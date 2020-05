‘Introductie van Pixel 4a uitgesteld naar juli’

We moeten nog wat langer wachten op de nieuwe betaalbare Pixel. De smartphone die Pixel 4a zal gaan heten zou eigenlijk in mei verwacht worden. Daarna leek het er meer op dat deze in juni gepresenteerd zal worden, maar dat zal nu nog verder verschoven worden.

Pixel 4a in juli

Pas in juli zullen we officieel kennis gaan maken met de nieuwe Google Pixel 4a. Het leek er aanvankelijk op dat de nieuwe smartphone aangekondigd zou worden tijdens Google I/O. Dit zou half mei plaatsvinden, maar door het coronavirus werd dat afgelast. De smartphone zou vervolgens, volgens de geruchten, in juni aangekondigd worden. Nu lijkt het nog wat verder opgeschoven te worden.

Volgens een bron die op de hoogte zou zijn van de plannen van Google, zou de fabrikant het toestel op 13 juli willen presenteren. Hierbij zou als reden de ‘huidige marktcondities’ genoemd worden, wat natuurlijk in verband lijkt te staan met het coronavirus. Op verschillende momenten en manieren is al veel informatie naar buiten gekomen over de nieuwe Pixel 4a. Zo verscheen er onder andere al een uitgebreide review-video en camera-samples. Volgens de bron duurt het nog even voordat het toestel in de winkel ligt.

De Pixel 4a verschijnt op 6 augustus in het blauw, en 1 oktober pas in het zwart. Daarnaast krijgt de smartphone geen 5G. Het nieuws over uitstel zou ook gelden voor de Pixel 5-serie. Wanneer die komt is niet bekend, doorgaans verwachten we die in de herfst.