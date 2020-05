Pixel 4a: camera-review verschenen en foto-samples

Er komt steeds meer nieuws naar buiten over de nieuwe Pixel 4a van Google. De smartphone wordt mogelijk deze maand aangekondigd. Nu krijgen we vrijwel alle details te horen over de camera.

Pixel 4a camera

De camera van de Google Pixel-toestellen mogen dan niet de meeste megapixels en dergelijke tellen, kwalitatief doen ze het erg goed. De Google Pixel 4a moet dit succes voortzetten, zo wordt duidelijk uit een video die door een Cubaanse YouTuber op het platform is gezet. Eerder heeft deze man al een vroegtijdige (p)review geplaatst van de nog onaangekondigde Pixel 4a, nu bespreekt hij de camera uitvoerig.

Hij deelt ook een aantal samples die gemaakt zouden zijn met de camera van de Pixel 4a. Deze worden vergeleken met de Xiaomi Redmi Note 7. Kanttekening daarbij; de Redmi Note 7 bevindt zich in een ander segment en is dus niet echt te vergelijken met de Pixel 4a. We kunnen wel uit de voorbeelden opmaken dat het toestel weer over een prima camera moet gaan beschikken.

We zien een goede kleurbalans, duidelijke details en ook aan de nachtmodus zou weer door Google gesleuteld zijn. Nog steeds lijkt het erop dat de Pixel 4a een enkele camera krijgt (waar veel fabrikanten inmiddels kiezen voor de triple- en quad-camera) en alleen digitale zoom. Wel krijgt de lens optische en elektronische beeldstabilisatie. De hoofdsensor zal een 12 megapixel Sony IMX363-sensor zijn met een diafragma van f/1.73, die lens is gelijk aan die van de Pixel 3, 3a en Pixel 4. Voorop zit dezelfde Sony IMX255-lens als bij de Pixel 3.

Hoewel we een goed beeld krijgen van de camera van de Pixel 4a, kunnen er altijd nog dingen veranderen. De kans is bijvoorbeeld goed aanwezig dat de Pixel 4a uit de video nog is voorzien van pre-release software of dat het een nog een (vergaand) prototype-model is.

De video’s van de Cubaanse YouTuber waarin de Pixel 4a camera uitgelicht wordt, kun je hieronder bekijken.

En de eerder verschenen video: