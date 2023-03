Google brengt nieuwe Pixel Feature Drop maart vol nieuwe functies

Een nieuwe Pixel Feature Drop is verschenen. Dit betekent dat Google een reeks nieuwe functies heeft klaarstaan voor de Pixel-toestellen.

Pixel Feature Drop maart

Google kwam eerder deze maand al met beveiligingsupdate maart 2023. Deze nieuwe patch pakt enkele tientallen zwakke plekken aan in het besturingssysteem. Met de zogenaamde Feature Drops worden echter gedurende het jaar nieuwe functies toegevoegd aan Pixel-modellen. Dat is nu ook het geval.

Allereerst zullen de verschillende camera-features van de Pixel 7-serie naar andere Pixel-toestellen gebracht worden. Zo komt de Magische gum, ofwel de Magic Eraser, beschikbaar voor de Pixel 4a en nieuwer. Voor de Pixel 6 en 6 Pro is er een verbeterde versie van Night Sight, de nachtmodus die geïntroduceerd werd op de Pixel 7-serie.

De Magic Eraser in de Pixel 7 Pro review

Verder kun je in de At A Glance-widget zien op je smartphone, welke timers je actief hebt op verbonden apparaten, zoals bijvoorbeeld je Nest Hub. De Pixel-toestellen worden na de update ook voorzien van de Health Connect-app, waarmee je fitnessgegevens kunt synchroniseren tussen verschillende apps en services. Bij bepaalde BMW-modellen uit 2022 of nieuwer kun je nu je Pixel 6 Pro of 7 Pro gebruiken als digitale autosleutel. De Pixel Watch wordt uitgebreid met valdetectie. De Wear OS 3-smartwatches worden uitgebreid met geluids- en weergave-instellingen.

De update wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren totdat deze voor iedereen beschikbaar is. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Build in Health connect (Pixel 4a and newer)

Cross Device Timers (At a glance) (Pixel 4a and newer)

Dual eSIM support for Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7 like Faster Night Sight for Pixel 6 and 6 Pro

Magic Eraser is now available on all Pixel phones

Direct My Call is now available on Pixel 4a and newer phones.

Hold for me is now available in Japan (Pixel 4a and newer)

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro