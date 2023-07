Google Pixel 6- en 7-serie krijgen 5G-ondersteuning in België

Goed nieuws voor de Belgische gebruikers van een Pixel-toestel. Voor de toestellen vanaf de Pixel 6-serie is een nieuwe update verschenen. Deze voegt ondersteuning toe voor het gebruik van 5G in België.

Pixel-modellen met 5G

De Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro en ook de Pixel 7a kunnen vanaf nu overweg met het 5G-netwerk in België. De functionaliteit werkt op de netwerken van Telenet, Proximus, Base en Orange, zo schrijft Tweakers. Dit nieuws komt naar voren uit een ondersteuningspagina van Google. De functionaliteit zou stilletjes zijn toegevoegd met de afgelopen juni-update. Hardwarematig was er al de ondersteuning, maar door certificeringkwesties was dit nog niet voor België het geval. De Pixel-modellen worden officieel niet verkocht in België. Er gaan nu berichten rond dat Google de Pixel 8-serie wel in België zou willen uitbrengen.

Niet alleen ondersteuning voor 5G is met de update voor de Pixel 6- en 7-serie toegevoegd; ook kun je nu Bellen via WiFi inschakelen op de modellen. De optie staat standaard uitgeschakeld, maar kun je inschakelen via de oproepinstellingen van de telefoon. Eerder uitgebrachte modellen bieden weliswaar ondersteuning voor 5G, maar zijn zover bekend niet compatibel met de Belgische 5G-netwerken.

Google Pixel 7a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 499,00 euro

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro