Pixel 8 en Pixel 8 Pro wallpapers uitgelekt: download ze allemaal

Google komt deze herfst met de aankondiging van de nieuwe Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro. Van de nieuwe toestellen kun je nu de wallpapers downloaden en deze instellen als achtergrond op je smartphone.

Pixel 8 wallpapers

We hebben weer nieuws over de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Waar we dinsdag al schreven over informatie over het beeldscherm, gaat het nu over de wallpapers. Deze zijn namelijk uitgelekt, waardoor je deze zelf kunt downloaden voor op je eigen smartphone.

Sinds de introductie van de Pixel 6-serie in 2021 heeft Google consequent unieke achtergronden uitgebracht die passen bij de kleurvarianten van de telefoons. Deze achtergronden zijn niet zomaar afbeeldingen die je als achtergrond kunt instellen, maar ze vormen een geheel met het fysieke ontwerp van de telefoons. Ze dragen bij aan de algehele esthetiek en visuele ervaring van de Pixel-telefoons.

Voor de Pixel 6-serie was het thema van de achtergronden “Bloom”. Hierbij stonden bloemmotieven centraal, die perfect pasten bij de levendige kleuren van de behuizing en de Material You-designstijl. Deze collectie werd gecreëerd door Andrew Zuckerman, een bekende filmmaker en fotograaf die eerder ook betrokken was bij het Apple designboek uit 2016.

Met de Pixel 7-serie introduceerde Google het thema “Feathers” voor de achtergronden. Dit thema was een aanvulling op het meer professionele uiterlijk van de serie. Opnieuw werd Andrew Zuckerman gevraagd om deze collectie te ontwerpen, en hij slaagde erin om prachtige achtergronden te creëren die de elegantie van de telefoons benadrukten.

Voor de nieuwste Pixel 8-telefoons heeft Google wederom de expertise van Andrew Zuckerman ingeschakeld. Dit keer is het thema van de achtergronden “Mineralen”. De collectie bestaat uit mooie beelden van verschillende mineralen, variërend van sprankelende edelstenen tot ruwe gesteenten. Deze achtergronden geven een gevoel van diepte en textuur aan het startscherm en weerspiegelen tegelijkertijd de premium uitstraling van de Pixel 8-serie, zo is het gedachte achter de beelden.

Wil je de Pixel 8 achtergronden downloaden voor op je eigen toestel; dan kun je deze downloaden via deze Google Drive link. In totaal gaat het om 16 wallpapers.