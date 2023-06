Google Pixel 8-serie krijgt flinke verbeteringen voor de camera: dit is er nieuw

Google heeft een goede naam op het gebied van de camera in Pixel-toestellen. Dat betekent niet dat er niet nog meer verbeteringen mogelijk zijn. Over de Pixel 8-serie komen we nu de specificaties en mogelijkheden van de camera te weten.

Betere camera in Pixel 8-serie

Dit jaar brengt Google belangrijke verbeteringen aan in de camerahardware van de Pixel 8-modellen. Een van de belangrijkste upgrades is de vervanging van de Samsung ISOCELL GN1-sensor door de ISOCELL GN2. Deze upgrade brengt enkele verbeteringen met zich mee. Allereerst is de sensor groter en kan deze ongeveer 35% meer licht opvangen dan zijn voorganger. Dit resulteert in helderdere beelden bij weinig licht en kortere sluitertijden om onscherpte te verminderen. Hierover berichten de collega’s van Android Authority.

De nieuwe sensor ondersteunt ook 8K/30fps video-opname, net als de Tensor G3-processor. Het is echter mogelijk dat deze functie niet direct beschikbaar is voor gebruikers, aangezien GCam op de Pixel 8 momenteel geen ondersteuning biedt voor 8K-opname. Bovendien hebben eerdere Pixel-modellen al de neiging om warm te worden bij 4K/60fps-opnamen. Een andere verbetering is de eerder gelekte ondersteuning voor Staggered HDR. Deze functie vermindert de vertraging tussen de frames die worden vastgelegd voor HDR, waardoor ghosting wordt verminderd en het opnameproces wordt versneld. Dit kan de HDR+-mogelijkheden van Google verder verbeteren en snellere en betrouwbaardere opnamen mogelijk maken.

Eerder verschenen Pixel 8 Pro renders

Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro krijgt ook een welkome upgrade voor de ultrabrede camera. De verouderde 12 MP Sony IMX386-sensor wordt vervangen door een veel bruikbaardere 64 MP Sony IMX787-sensor, dezelfde sensor die wordt gebruikt voor de primaire camera op de Pixel 7a. Deze upgrade is aanzienlijk, aangezien de sensor bijna twee keer zo groot is en de kwaliteit van de ultrabrede camera aanzienlijk zou moeten verbeteren. Bovendien heeft Google de lens iets breder gemaakt. Hoewel de exacte beeldhoek niet bekend is, is deze verhoogd van een zoomverhouding van 0,56x naar 0,49x. Het is echter verrassend dat de macromodus, die geïntroduceerd werd bij de Pixel 7-serie, mogelijk ontbreekt in de Pixel 8 Pro. Momenteel is deze functie uitgeschakeld op de Pixel 8 Pro, maar het is mogelijk dat deze in de toekomst weer wordt ingeschakeld. De reden hiervan wordt niet genoemd.

De ultrabrede camera van de standaard Google Pixel 8 is ook verbeterd, zij het bescheidener. Hoewel de camerasensor dezelfde Sony IMX386 is als in de Pixel 6-serie, heeft Google de beeldhoek dit jaar iets breder gemaakt. De Pixel 7 had een zoomverhouding van 0,67x, terwijl dit nu 0,55x is in de Pixel 8.

De telecamera op de Pixel 8 Pro lijkt dezelfde 5x-module te behouden als de Pixel 7 Pro, en hetzelfde geldt voor de 11 MP selfiecamera uit de Pixel 7-serie. Een minder bekend feit is dat alle Pixel-telefoons sinds de Pixel 6 (met uitzondering van de Pixel A-serie) een single-point time-of-flight (ToF)-sensor hebben om de autofocus te ondersteunen. De gebruikte sensor is de STMicroelectronics VL53L1. Deze sensor wordt niet geüpgraded in de reguliere Pixel 8 en blijft dezelfde.

Thermometer

Een ander gerucht over de smartphone is dat de Pixel 8 Pro wordt uitgerust met een FIR-thermometersensor. Hoewel sommigen hebben gespeculeerd dat het een volledige thermische camera zou zijn die ook voor fotografiedoeleinden kan worden gebruikt, is dit niet het geval. De sensor, een Melexis MLX90632, is voornamelijk bedoeld voor zeer nauwkeurige contactloze temperatuurmetingen, inclusief lichaamstemperatuur. Eerder verscheen hiervan al een video. Het is geen camera of iets anders dat een ander doel kan dienen dan het meten van de temperatuur. Google heeft ervoor gekozen om deze vrij dure functie op te nemen in het toestel, net zoals ze eerder hebben gedaan met Motion Sense.

Verschenen Pixel 8 renders

Camera-software

Hoewel de camerasoftware op de Pixel 8 zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt en voornamelijk gericht is op het laten functioneren van de nieuwe hardware, zijn er enkele nieuwe functieverbeteringen gevonden. Zo is er een nieuwe functie genaamd “Adaptive torch”, die de flitsintensiteit dynamisch aanpast op basis van de scène en andere invoer, zoals de opnamemodus. Dit voorkomt overbelichte foto’s en verbetert de fotografie bij weinig licht wanneer de flitser wordt gebruikt.

Een andere nieuwe functie is “Segmentatie AWB” (Automatische Witbalans). Met behulp van AI wordt de scène opgesplitst in verschillende segmenten, waarna selectieve bewerkingen worden toegepast op specifieke delen van de afbeelding. Dit concept is niet nieuw en Qualcomm heeft een vergelijkbare functie aangekondigd voor de Snapdragon 8 Gen 2. Het zal interessant zijn om te zien hoe Google dit implementeert in zijn bestaande verwerkingspijplijnen.

Bovendien zou Google ook een functie kunnen toevoegen voor het vervagen van de achtergrond (bokeh) in video’s in de filmmodus van de telefoon. Een functie die we kennen uit de Google Pixel 7-serie. Het is nog niet duidelijk wanneer Google de nieuwe Pixel 8-modellen definitief aan gaat kondigen, maar doorgaans gebeurt dit begin oktober.