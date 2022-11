Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 voorgesteld: dit biedt de high-end SoC

De nieuwe high-end processor van Qualcomm is officieel aangekondigd. We maken kennis met de Snapdragon 8 Gen 2, welke we in de komende tijd in vlaggenschepen terug zullen gaan zien. Wat heeft de processor te bieden?

Snapdragon 8 Gen 2

In december vorig jaar kwam Qualcomm met de Snapdragon 8 Gen 1 processor. Nu heeft de chipfabrikant de opvolger van deze processor aangekondigd; de Snapdragon 8 Gen 2. Dit nieuwe model kent verschillende verbeteringen en dus reden genoeg om de hoogtepunten even met je door te nemen.

De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 zal vanaf eind dit jaar in de eerste (high-end) smartphones terug te vinden zijn. Volgens de laatste berichten gaan we deze ook tegenkomen in de Galaxy S23-serie die in Europa uitgebracht gaat worden. De nieuwe chipset moet volgens de fabrikant 25 procent betere prestaties bieden, in vergelijking met de vorig jaar verschenen chip. Daarnaast is ook weer wat gedaan aan de efficiëntie, die 40 procent hoger moet liggen.

Er is een nieuw 5G-modem en ondersteuning voor WiFi 7. Ook zijn er de nodige verbeteringen op het gebied van AI doorgevoerd. De nieuwe Snapdragon Sight functionaliteit maakt het mogelijk om middels AI specifieke objecten in een foto te detecteren en hierop de foto zo goed mogelijk geoptimaliseerd wordt. Denk hierbij aan gebouwen, planten, dieren, gezichten en meer.

Zoals gezegd zal Qualcomm de Snapdragon 8 Gen 2 vanaf eind dit jaar in de eerste toestellen stoppen.