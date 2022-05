Qualcomm presenteert nieuwe Snapdragon 7 Gen 1 en Snapdragon 8+ Gen 1

Chipfabrikant Qualcomm heeft twee nieuwe processoren aangekondigd. Eén nieuwe processor voor in het middensegment, de Snapdragon 7 Gen 1, en een nieuwe high-end chipset als verbetering op de vorige; de Snapdragon 8+ Gen 1.

Snapdragon 7 Gen 1 en 8+ Gen 1

Twee nieuwe chipsets zijn gepresenteerd door Qualcomm. Voor het wat hogere middensegment heeft de chipfabrikant nu de Snapdragon 7 Gen 1 aangekondigd. Deze chipset is gebakken op 4nm en brengt verschillende voordelen van duurdere chipsets naar het model. Denk aan ondersteuning voor maximaal 200MP camera’s , de speciale AI engine van Qualcomm en andere verbeteringen. Zo wordt ook op het gebied van beveiliging een stap vooruit gezet.

De Snapdragon 7 Gen 1 is voorzien van een hoofdchip die geklokt is op 2,4GHz. Dan zijn er nog drie kernen met een maximale kloksnelheid van 2,36GHz en vier kernen van 1,8GHz. Ten opzichte van de Snapdragon 778 zou het vermogen 20 procent hoger moeten liggen. Daarbij is er ook op het gebied van machine learning het nodige verbeterd en versneld. Verder kan de chipset overweg met 5G (Snapdragon X62), Bluetooth 5.3 en WiFi 6E. In de komende maanden zullen de eerste toestellen met deze nieuwe chip aangekondigd worden.

Snapdragon 8+ Gen 1

Als uitgebreidere variant op de high-end SoC; de Snapdragon 8 Gen 1 is er nu de Snapdragon 8+ Gen 1. Deze verbeterde versie is opvallend genoeg afkomstig uit de fabriek van TSMC, waar de voorganger uit de fabriek van Samsung kwam rollen. Aangezien de plus-versie een verbeterde versie van de huidige is, is het opvallend dat Qualcomm heeft gekozen voor een andere fabrikant. Het is niet bekend waarom de fabrikant dit heeft gedaan; al kan dit te maken hebben met het chiptekort en de daarbij horende problemen met de levering van chips.

Qualcomm belooft 10 procent snellere CPU-performance en eenzelfde verbetering voor de GPU. Verder moet de chip 30 procent zuiniger zijn, wat neer moet komen op 50 minuten langer rondscrollen op sociale media, 80 minuten langer video-streamen of 5,5 uur langer bellen. De Snapdragon 8+ Gen 1 kan overweg met 8K HDR filmen en vele andere high-end specs. De hoofdkern biedt een rekensnelheid van 3,2GHz. In het derde kwartaal van 2022 moeten de eerste toestellen beschikbaar komen met deze chipset.

