MediaTek Dimensity 1300 chipset aangekondigd: de details

MediaTek is al sinds jaren een serieuze speler in het aanbod van chipsets. Nu heeft het Taiwanese bedrijf de nieuwe Dimensity 1300 processor aangekondigd, welke we binnenkort in de eerste toestellen zullen gaan zien.

MediaTek Dimensity 1300

De MediaTek Dimensity 1300 processor is officieel aangekondigd door de Taiwanese chipfabrikant. Hiermee is er een opvolger voor de 1200, welke we terug zagen in verschillende mid-end devices. Naar verwachting zal de Dimensity 1300 chipset zijn debuut maken in een toestel van OnePlus; vermoedelijk de OnePlus Nord 2T, waarover we eerder al hebben geschreven.

De Dimensity 1300 chipset kan overweg met een 168Hz beeldscherm met een resolutie van maximaal 2520 x 1080 pixels. Daarbij kan het overweg met maximaal 16GB aan werkgeheugen en UFS 3.1 opslagtype. Er geldt voor de camera een maximum aan 200 megapixels en ook is er support voor multi-person portretvideo en 4K HDR video. De prestaties zullen vermoedelijk vergelijkbaar zijn met die van de Snapdragon 778G, die hetzelfde segment benadert.

Dan de technische eigenschappen van de MediaTek Dimensity 1300. De processor biedt uiteraard ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarnaast biedt de module viermaal een Cortex-A78 core, waarvan één Ultra en driemaal een Super-core. Deze bieden een maximale rekenkracht van respectievelijk 3.0 GHz en 2.6 GHz. Verder zijn er ook nog vier Cortex-A55 cores met een maximale rekenkracht die uitkomt op 2.0 GHz.