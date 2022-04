OnePlus Nord 2T te zien op renders: met merkwaardig design

De OnePlus Nord 2T laat zich zien. De smartphone wordt uit de doeken gedaan door een leaker die daarbij een foto deelt van de voor- en achterkant van het toestel. Wat opvalt is dat OnePlus een vrij bijzonder design toepast bij de smartphone.

OnePlus Nord 2T in render

Een nieuwe render toont de voor- en achterkant van de OnePlus Nord 2T, als opvolger voor de OnePlus Nord 2. Het toestel krijgt aan de voorzijde een vrij herkenbaar ontwerp met in de linkerbovenhoek een punch-hole camera. Achterop gaat het er anders aan toe. Voor de camera lijkt OnePlus twee cirkels te gebruiken, waarbij in de onderste op een aparte, niet symmetrische wijze twee lenzen in zijn geplaatst. Dit zou een 2MP monochroomlens zijn, samen met een 8MP groothoek.

De OnePlus Nord 2T wordt verwacht met een Dimensity 1300 chipset van Qualcomm, samen met een 4500 mAh accu die met 80W opgeladen worden. In de komende tijd verwachten we meer informatie.