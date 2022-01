‘OnePlus Nord 2T krijgt Dimensity 1300 chipset en 80W opladen’

Een nieuwe telefoon van OnePlus zit volgens de berichten in de pijplijn. Het gaat om een verbeterde versie van de Nord 2, en gesproken wordt over de OnePlus Nord 2T. We weten meer over de chipset en de laadsnelheid.

OnePlus Nord 2T

De OnePlus Nord 2 krijgt een opvolger. Volgens de informatie moet de smartphone in februari al aangekondigd worden in India. Het toestel zal de naam OnePlus Nord 2T krijgen. De OnePlus Nord 2 kreeg van DroidApp eind 2021 een onderscheiding voor beste smartphone van 2021, daarbij waren we erg positief in de OnePlus Nord 2 review. Het nieuwe model moet voortborduren op de successen van de Nord 2. Waar het huidige model is uitgerust met een MediaTek Dimensity 1200 chip, moet de Nord 2T verschijnen met een MediaTek Dimensity 1300 processor.

Verder is er informatie over andere specificaties. Zo zou de smartphone eveneens van een 6,43 inch 90Hz scherm beschikken, zoals bij de Nord 2. De 4500 mAh accu moet echter nog sneller opgeladen kunnen worden. OnePlus zou de Nord 2 ondersteuning willen geven voor 80W opladen. Daarbij krijgt de telefoon een 50 megapixel sensor, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel camera. OnePlus heeft dit jaar ook nog een OnePlus Nord CE 2 5G op de planning staan. Onlangs verscheen een OnePlus planning voor 2022.