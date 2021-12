OnePlus Nord 2 CE specificaties zijn uitgelekt: dit kunnen we verwachten

Verschillende fabrikanten zullen volgend jaar met een nieuwe smartphone op de markt komen. Dat is ook het geval bij OnePlus. Informatie over de aankomende OnePlus Nord 2 CE is uitgelekt en komen we nu te weten.

OnePlus Nord 2 CE in het nieuws

We hebben al verschillende berichten voorbij zien komen over de OnePlus 10, maar ondertussen zijn er nog meer toestellen in aantocht van het Chinese OnePlus. Als uitbreiding op de OnePlus Nord-serie kunnen we binnenkort de OnePlus Nord 2 CE verwachten. Deze smartphone zal de huidige OnePlus Nord CE vervangen. Maar wat kunnen we bij het nieuwe model verwachten?

De smartphone krijgt van het merk een MediaTek Dimensity 900 chipset mee, een octa-core processor die vergelijkbaar is met de prestaties van de Snapdragon 750G van Qualcomm. Verder wordt een 6,4 inch OLED-scherm verwacht met een 90Hz verversingssnelheid. De OnePlus Nord 2 CE wordt geleverd met een werkgeheugen van tussen de 6 en 12GB, en 128/256GB aan opslagruimte. De accucapaciteit zou uitkomen op 4500, waarbij de laadsnelheid aardig is opgeschroefd. Waar het vorige model nog op kon laden met een 30W snelheid, zou dat bij de nieuwe OnePlus Nord 2 CE uitkomen op 65 watt.

Bij de OnePlus Nord 2 CE zou de camera minder aandacht hebben gekregen. Deze zou namelijk gelijk moeten zijn met die van het huidige model. Dit betekent een 64 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De telefoon zou geleverd worden met een 16 megapixel front-camera. Net als bij het voorgaande mode zou ook deze Nord 2 CE niet de handige alert-slider krijgen zoals we die op verschillende OnePlus-toestellen wel zien. Wel is er een 3,5 millimeter aansluiting. In het gerucht wordt verder een prijs gemeld van tussen de 280 en 330 euro. De vanafprijs van het huidige model lag bij lancering op 299 euro, dus het is goed mogelijk dat dezelfde prijs voor het toestel wordt gehanteerd.

Het is niet duidelijk of de smartphone ook weer in Europa uitgebracht wordt, Bij de huidige Nord CE is dat wel het geval. Volgens de informatie zou OnePlus hem in ieder geval voor India aan willen kondigen. Daarvoor staat de release gepland op eind januari of half februari. Foto’s van de nieuwe Nord 2 CE ontbreken nog.

OnePlus Nord CE 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 323,00 euro