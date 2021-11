OnePlus Nord 2 Pac-Man editie aangekondigd: vanaf vandaag verkrijgbaar

Het hoge woord van OnePlus over de nieuwe Pac-Man smartphone is eruit. Vanaf morgen is de nieuwe OnePlus Nord 2 Pac-Man editie verkrijgbaar. Onder andere in Nederland wordt dit toestel uitgebracht; een echte must-have voor de Pac-Man liefhebber.

OnePlus Nord 2 Pac-Man editie

OnePlus heeft een speciale editie van de OnePlus Nord 2 aangekondigd; welke vanaf morgen te koop zal zijn in Europa. Het is de OnePlus Nord 2 Pac-Man editie. Het biedt volgens de fabrikant een volledig aangepaste telefoonervaring, leuke games en exclusieve Pac-Man content. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de interface van de smartphone, waarbij we in eerdere lekken al zagen dat de vingerafdrukscanner speciale Pac-Man animaties meekrijgt.

Pete Lau, de CEO van OnePlus zegt het volgende; “De OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Editie toont opnieuw de toewijding van OnePlus om verfrissende, betekenisvolle ervaringen aan te bieden aan onze steeds groter wordende community” … “De OnePlus Nord 2 x PAC-MAN-editie heeft alle fantastische functies die onze gebruikers zo geweldig vonden bij de originele Nord 2, maar deze editie is nu vakkundig en volledig aangepast ter ere van het videogame-icoon PAC-MAN.”

Het design is gelijk aan de reguliere Nord 2. De achtercover bestaat echter uit twee lagen met een passend ontwerp. Hierin zien we ook de kenmerkende Pac-Man elementen, zoals de ‘dots’ en het poppetje zelf. De binnenste laag heeft een glanzend ontwerp, een doolhof, dat oplicht in het donker. Verder zien we tal van Pac-Man animaties in de interface terug en is er een blauw gekleurde volumeknop. Dankzij uitnodigingen kunnen achtergronden vrijgespeeld worden, verder zien we een aangepaste camerafilter, iconische beltonen en fotostickers.

OnePlus brengt het toestel op de markt met een telefoonhouder, uiteraard in de stijl van Pac-Man. Ook zien we een cover en beschikt de OnePlus Nord 2 Pac-Man over alle functies die we bij de reguliere Android-telefoon ook zien. Dit betekent een 4500 mAh accu met razendsnel 65W opladen, een 50 megapixel triple-camera en een MediaTek Dimensity 1200 chipset. In onze OnePlus Nord 2 review waren we erg enthousiast over de smartphone.

De OnePlus Nord 2 Pac-Man is vanaf dinsdag 16 november om 12:00 uur verkrijgbaar, enkel bij OnePlus. De prijs komt op 529 euro, waarbij je de versie van 12GB RAM / 256GB opslagruimte krijgt.