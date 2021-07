OnePlus Nord 2 wallpapers: download ze hier allemaal

OnePlus staat bekend om haar abstracte wallpapers die bij ieder model toegevoegd worden. De deze week uitgebrachte OnePlus Nord 2 is ook voorzien van een reeks achtergronden, welke je nu voor je eigen smartphone kunt downloaden.

OnePlus Nord 2 wallpapers

De OnePlus Nord 2 is de opvolger van de succesvolle OnePlus Nord die vorig jaar uitgebracht werd. Sinds deze week is de OnePlus Nord 2 verkrijgbaar in ons land en binnenkort verschijnt op DroidApp de uitgebreide review van het toestel. Het belooft een spektakel te worden, want OnePlus heeft de beste prestaties in een toestel gestopt dat voor honderden euro’s minder over de toonbank gaat dan high-end toestellen. In de komende review gaan we op zoek naar het antwoord of je nog een high-end smartphone nodig hebt.



De nieuwe OnePlus Nord 2 wordt net als ieder toestel voorzien van een nieuwe reeks wallpapers. De achtergronden zijn weer gemaakt door de Zweedse designer Hampus Olsson. Het is dezelfde man als die eerder al verantwoordelijk was voor de wallpapers van de Chinese fabrikant. De achtergronden die hij heeft gemaakt voor de OnePlus Nord 2, kun je nu ook downloaden en gebruiken op je eigen toestel. Je kunt ze downloaden van de website van Hampus Olsson, dat kan via deze link.