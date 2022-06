Galaxy A53 krijgt juni-update met camera-verbeteringen; ook update OnePlus Nord 2

Samsung en OnePlus rollen een update uit voor een paar van hun toestellen. Het gaat om de Galaxy A53 van Samsung en de OnePlus Nord 2. De details zetten we op een rijtje.

Update voor Galaxy A53 en Nord 2

We beginnen met de Samsung Galaxy A53. Deze smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni. Samsung levert daarbij ook haar eigen patches mee. Bovenop deze update, zo wordt duidelijk uit de changelog, krijgt de telefoon ook verbeteringen voor de camera. Hier wordt verder niet inhoudelijk op ingegaan, dus wat er precies verandert is, is niet helemaal duidelijk. Samsung belooft ook stabiliteitsverbeteringen voor de Samsung Galaxy A53.

Een update staat ook klaar voor de OnePlus Nord 2. Het is de DN2101_11_A.21 update, die onder andere in Nederland voor de smartphone beschikbaar is. Het één jaar oude toestel krijgt de update vanaf nu aangeboden en brengt verder geen andere nieuwe functies of veranderingen.

