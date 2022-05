Samsung Galaxy A53 en Galaxy A52s extra interessant met fijne cashback

We zijn gestuit op een nieuwe aanbieding van Samsung. De nieuwe Galaxy A53 en de paar maanden oudere Galaxy A52s kun je nu met een leuke korting kopen, dankzij de cashback-actie. Hiermee bespaar je weer wat geld op de aankoop van je nieuwe smartphone.

Cashback op Galaxy A53 en A52s

Samsung heeft niet alleen de uitgebreide high-end Galaxy S22-smartphones. De fabrikant heeft nog veel meer telefoons in het portfolio zitten. Denk aan de Galaxy A-serie bijvoorbeeld, waar Samsung al langere tijd erg succesvol mee is. Ben je nog aan het nadenken over een nieuwe smartphone in deze prijsklasse, dan kan het lonen eens te kijken naar de Galaxy A53 of de Galaxy A52s. We zijn deze toestellen tegengekomen bij een nieuwe cashback-actie, waarmee je weer kunt besparen op de aanschaf van een nieuwe smartphone.

Samsung Galaxy A53

Om te beginnen is er de nieuwste Samsung Galaxy A53, een toestel die onlangs werd aangekondigd. De smartphone is voorzien van een quad-camera met 64MP hoofdlens. Daarbij biedt het toestel van Samsung een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en is er de 120Hz verversingssnelheid. De Exynos 1280 chipset zorgt dat alle taken snel worden uitgevoerd. Verder is er een 5000 mAh accu met 25W snelladen ondersteuning. Groot voordeel; de smartphone draait op Android 12, krijgt vijf jaar lang beveiligingsupdates en vier Android-updates.

Samsung Galaxy A52s

De Samsung Galaxy A52s is een stijlvolle smartphone, welke een verbetering is op de Galaxy A52. Ook hier zien we een 6,5 inch AMOLED-scherm. Het 5G-model heeft een beeldfrequentie van 120Hz. Samsung heeft de Galaxy A52s voorzien van een Snapdragon 778G octa-core processor, een 4500 mAh accu met 25W snelladen en een quad-camera met 64MP hoofdcamera. Deze telefoon krijgt ook vier Android-updates, maar heeft de eerste met de update naar Android 12 al gehad.

Cashback

Tijdelijk, van 16 mei tot en met 29 mei 2022 krijg je 50 euro cashback op de twee toestellen. De Samsung Galaxy A52s heb je hierdoor al voor minder dan 300 euro; de Galaxy A53 koop je dan voor net iets meer dan 300 euro. Wel dien je het toestel aan te schaffen bij een deelnemend verkooppunt. Je kunt terecht hiervoor bij onderstaande winkels.

Providers

Heb je het toestel aangeschaft, dan dien je je aanmelding nog te bevestigen via de website van Samsung, zodat de 50 euro teruggestort kan worden op je rekening. Overigens krijg je de cashback ook als je hem in combinatie met een abonnement afsluit.

Wil je nog meer besparen? DroidApp heeft een onafhankelijk overzicht voor je met de beste sim-only aanbiedingen van mei 2022.

Samsung Galaxy A53 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 356,00 euro