Sim-only aanbiedingen mei 2022: de 3 beste deals van dit moment

Goed nieuws voor de koopjesjagers. Ook deze maand kun je weer gebruik maken van verschillende aanbiedingen bij providers. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we ook die aanbiedingen weer, onafhankelijk, voor je op een rij.

Sim-only korting in mei

Een nieuwe maand, nieuwe aanbiedingen. Iedere maand zetten we bij DroidApp voor je op een rijtje waar je de beste deals kunt scoren voor de beste sim-only aanbiedingen. Want waarom zou je meer betalen dan nodig is? Ook in mei kun je weer profiteren van interessante kortingen bij de verschillende providers. De drie beste hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Ben

Een mooie deal vind je nu bij Ben, waarbij de provider spreekt over ‘Dubbel Dikke Data Sim Only’. Voor 10.000MB betaal je nu maar een tientje per maand, samen met 200 minuten/sms’jes. Daarnaast hoef je de 20 euro aansluitkosten ook niet over te maken op de provider. Ben maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile, dus dat zit wel goed. Wil je minder data, dan kun je bijvoorbeeld de 4000MB bundel met 200 minuten nemen voor 8,00 euro per maand.

Te bestellen bij Ben

De Samsung Galaxy S22+ in onze Galaxy S22 Plus review

Youfone

Bij Youfone bel je via het KPN-netwerk, maar ben je goedkoper uit dan bij de groengekleurde provider. Youfone heeft nu de Slimme keuze-deals. De eerste drie maanden krijg je op verschillende abonnementen 50 procent korting op je abonnementskosten. Daarbij bespaar je op de aansluitkosten die je doorgaans af moet rekenen. De bundel met 200 minuten en 10GB kost je hierdoor de eerste drie maanden 5,75 euro, daarna 11,50 euro.

Te bestellen bij Youfone

Simpel

Wil je veel data, maar ook onbeperkt bellen. De nieuwe deals van Simpel zijn dan misschien wel interessant voor je. De bundel met 8GB internet, onbeperkt bellen én 500 sms’jes kost nu 10,00 euro per maand. Eenmalig betaal je wel nog de 20,00 euro aansluitkosten. Zoals de andere abonnementen kun je je abonnement natuurlijk door heel de EU gebruiken. Gesprekken worden bij Simpel afgerond per seconde.

Direct te bestellen bij Simpel

Overige aanbieders

Er zijn nog meer providers. Wil je daar direct de aanbiedingen van zien, dan hoef je alleen maar op de link hieronder te klikken.

Kijken welk abonnement het beste bij je past? DroidApp heeft ook nog de handige sim-only vergelijker voor je.