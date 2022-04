Samsung Galaxy A53 uitgebracht in Nederland: krijgt vijf jaar updates

Samsung heeft haar nieuwste toestel uit de Galaxy A-serie uitgebracht in Nederland. Het is de Samsung Galaxy A53. De A5X-serie is de meest succesvolle lijn uit de A-serie. Wat heeft de Galaxy A53 te bieden, naast een goed updatebeleid?

Samsung Galaxy A53 verkrijgbaar

De Samsung Galaxy A53 is vanaf vandaag te koop in Nederland. De smartphonefabrikant heeft het toestel als eerst uitgebracht in de 2022-editie van de Galaxy A-serie. Later deze maand wordt de Galaxy A33 nog uitgebracht. De Samsung Galaxy A-serie bewijst zich steeds vaker als een prima, meer betaalbaar alternatief voor de high-end toestellen. De Samsung Galaxy A53 is daar een perfect voorbeeld van.

Natuurlijk is er ondersteuning voor het 5G-netwerk en is er een 6,5 inch 120Hz Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Verder biedt de telefoon van Samsung tenminste 128GB aan opslagruimte; iets dat ook nog eens uitbreidbaar is. Geleverd wordt de telefoon met een Exynos 1280 octa-core processor en flinke 5000 mAh accu. De quad-camera biedt een 64MP hoofdlens, een groothoek, macro- en diepte-sensor en is daarbij van alle nodige technieken voorzien; zoals OIS beeldstabilisatie en handige opties.

Eén van de krachten van de Samsung Galaxy A53 is het updatebeleid. De telefoon krijgt maar liefst vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Dat doet geen enkel toestel hem na in dit segment, en zelfs in het hogere segment is dat bij verschillende fabrikanten niet standaard.

Je kunt de Samsung Galaxy A53 kopen bij: Samsung zelf, Belsimpel, Mobiel, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Tijdelijk krijg je een set Galaxy Buds Live erbij.