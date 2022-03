Samsung kondigt nieuwe Galaxy A53 en A33 aan: vier Android-updates

Samsung kwam eerder al met de Galaxy A13; nu zijn de Galaxy A33 en de Galaxy A53 aangekondigd. De focus ligt op de aanwezigheid van 5G, de camera en de verschillende mogelijkheden die de toestellen te bieden hebben.

Galaxy A53 en Galaxy A33 aangekondigd

De Samsung Galaxy A-serie is uitgebreid met twee nieuwe modellen. Kort geleden werd de Galaxy A13 al gepresenteerd; nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy A33 en de Samsung Galaxy A53. We zagen eerder al dat vooral de A5X-modellen erg in trek zijn bij de consument. De twee modellen beschikken over 5G-ondersteuning, hebben een geavanceerde camera en bieden krachtige functies die we kennen van de Galaxy S-serie.

Hoewel Samsung de naam van de processor niet prijsgeeft, is dit vermoedelijk de Exynos 1280 van Samsung zelf. De smartphones komen met Android 12 en de One UI 4.1 skin. Er is een 5000 mAh batterij die met 25W opgeladen kan worden. Deze wordt echter niet meegeleverd bij aanschaf van het toestel. Tevens worden ze alle twee uitgebracht in de kleuren Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach en hebben de IP67-certificering.

De camera van de twee toestellen is uitgebreid met verschillende eigenschappen. Zo is er optische beeldstabilisatie, een verbeterde portretmodus en is er AI. Daarnaast is de nachtmodus verbeterd waarmee automatisch 12 nachtfoto’s tegelijk gemaakt kunnen worden.

Updates

Op het gebied van updates is Samsung direct duidelijk. De nieuwe Galaxy A-serie van Samsung krijgen vier Android-updates en tot vijf jaar beveiligingsupdates, iets wat heel netjes is in dit segment.

Galaxy A53

De Samsung Galaxy A53 is een stijlvolle smartphone met een 6,5 inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De quad-camera biedt een 64 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel groothoeklens, 5 megapixel macrolens en een 5 megapixel dieptesensor. Selfies maak je met de 32 megapixel front-camera.

Samsung levert de Galaxy A53 met 6GB RAM/128GB opslagruimte, of 8GB RAM met 256GB opslagruimte. De prijs van dit model komt uit op 449 euro en 509 euro. De telefoon is te koop vanaf 1 april.

Galaxy A33

Bij de Samsung Galaxy A33 zien we een 6,4 inch Super-AMOLED scherm met eveneens een Full-HD+ resolutie. Deze levert een verversingssnelheid van 90Hz af. De quad-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens (met OIS), 8MP groothoek, 2MP dieptelens en een 5MP macrolens. De front-camera biedt een resolutie van 13 megapixel.

De Samsung Galaxy A33 komt leverbaar in 6GB werkgeheugen met 128GB opslagruimte voor een bedrag van 369 euro. Vanaf 22 april is de smartphone verkrijgbaar. Over de Galaxy A73, waar ook berichten over rondgingen, weten we (nog) niks over een komst naar Europa.