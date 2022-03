Samsung Galaxy A-serie wordt op 17 maart uitgebreid met nieuwe modellen

Deze week kunnen we nieuwe modellen verwachten in de beroemde Galaxy A-serie. Met de A-serie weet Samsung keer op keer goed te scoren. Welke nieuwe modellen gaan we op 17 maart zien?

Galaxy A-serie op 17 maart

Komende donderdag heeft Samsung een nieuwe aankondiging gepland staan. Op die dag, 17 maart 2022, zal Samsung een nieuwe generatie uitbrengen van de Samsung Galaxy A-serie, de (hogere) mid-end serie waarmee de Koreaanse fabrikant steeds goed weet te scoren.

Wat kunnen we donderdag verwachten? Immers zijn enkele modellen uit de nieuwe A-serie al aangekondigd. Dit zijn de Galaxy A13 en Galaxy A23, die vorige week gepresenteerd zijn. Van de Galaxy A13 is bekend dat deze naar Nederland komt; de A23 lijkt (voorlopig) niet naar ons land te komen.

Samsung zal naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Samsung Galaxy A53 en de Galaxy A73 presenteren. In de afgelopen tijd is er veel nieuws naar buiten gekomen over deze twee nieuwe toestellen. Deze moeten qua specs meer naar het hogere segment gaan, zonder dat je hiervoor de hoofdprijs hoeft neer te leggen. We verwachten een snellere processor, verbeterde functies voor de camera, innovaties in het scherm en een 5000 mAh accu met sneller opladen. Natuurlijk komen de toestellen met Android 12 op de markt.

DroidApp zal je donderdag op de hoogte houden van de nieuwe Galaxy A-serie. Berichten die nu al over de modellen zijn opgedoken, vind je hieronder in de gerelateerde berichten. Want veel specificaties zijn al uitgelekt.