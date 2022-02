Samsung Galaxy A53: betrouwbare bron deelt persfoto’s

Een betrouwbare bron heeft weer van zich laten horen. Dit keer speelt de Samsung Galaxy A53 de hoofdrol, waarbij we het toestel van verschillende kanten te zien krijgen.

Samsung Galaxy A53 in beeld

De Samsung Galaxy A-serie is één van de meest succesvolle modellijnen van Samsung, samen met de Galaxy S-serie. De Galaxy A52 krijgt binnenkort een opvolger met de Samsung Galaxy A53. Al meermaals hebben we hier en daar wat gehoord over deze nieuwe telefoon; daar komen nu duidelijke foto’s bij. De foto’s die nu verschenen zijn, zijn gedeeld door Winfuture, de bekende Duitse bron die vaker vroegtijdig informatie naar buiten brengt. Het moet raar lopen wil Samsung niet ook dit toestel uitbrengen in Nederland en België, zoals het bij eerdere Galaxy A5X toestellen ook het geval was.

Gezien de foto’s, lijken dit persfoto’s te zijn, wat doet vermoeden dat Samsung niet heel lang meer zal wachten met de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy A53. Nadat het toestel al een bezoek had gebracht aan een keuringsinstantie, kregen we al inzicht in de specificaties van de smartphone. Zo weten we dat de A53 een 6,46 inch Full-HD+ AMOLED-scherm krijgt met een verversingssnelheid van 120Hz. Verder krijgt de smartphone een Exynos 1200 chipset en 5000 mAh accu. Verder komt er een quad-camera met 64MP hoofdlens, 12MP groothoek en tweemaal een 5MP lens.

De huidige Galaxy A52 werd in maart aangekondigd. De kans is goed aanwezig dat Samsung wederom in maart de nieuwe A-serie presenteert.

