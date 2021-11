Samsung Galaxy A53 renders verschijnen online: een herkenbaar design

Op het internet zijn er genoeg nieuwtjes en beelden te vinden van nieuwe smartphones. Dit keer is het tijd voor de Samsung Galaxy A53. Dit toestel wordt binnenkort verwacht en moet de Galaxy A52 opvolgen. Wat kunnen we verwachten van dit model?

Samsung Galaxy A53 renders

Dankzij leaker OnLeaks krijgen we een beter beeld van een nieuwe Galaxy A-serie smartphone die binnenkort aangekondigd zal worden. Als opvolger van de Galaxy A52 kunnen we kennismaken met de Galaxy A53. Renders van dit toestel zijn nu online geplaatst, op basis van de tot nu toe bekende informatie. Een spannend design lijkt het niet te worden; het ontwerp is namelijk herkenbaar Samsung. De zijkanten zijn iets minder gebogen, hoewel het nog steeds niet plat is. Verder zien we een geleidelijk lopende cameramodule aan de achterkant met daarin vier lenzen en een flitser. De hoofdcamera is een 64 megapixel lens. Uiteraard biedt de telefoon toegang tot het 5G-netwerk.

Samsung zal de Galaxy A53 niet langer meer voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Aan de voorzijde krijgen we waarschijnlijk wel weer het AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Als de informatie klopt, komt het toestel op de markt in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en oranje. We verwachten hem in het eerste kwartaal van volgend jaar. We twijfelen er niet aan dat we in de komende weken en maanden nog wel meer te horen zullen krijgen over de Samsung Galaxy A53.

De telefoon in de afbeelding bovenaan het artikel, is de Galaxy A52.