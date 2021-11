Samsung degradeert vier Galaxy A-smartphones in updatebeleid

Vier smartphones in de Samsung Galaxy A-serie worden gedegradeerd in het updateschema. Dit betekent dat er minder vaak updates worden uitgerold. Voor welke toestellen geldt deze verandering?

Minder vaak updates voor A-toestellen

Samsung had vroeger een matig updatebeleid. Inmiddels kunnen we toch wel zeggen dat Samsung dit radicaal veranderd heeft en nu tot de fabrikant behoort met het beste updatebeleid. Toch is het zo nu en dan toch weleens tijd om het updateschema aan te passen, wat nu gebeurd is voor vier toestellen. De vier devices uit de Galaxy A-serie in kwestie zullen geen grote Android-updates meer krijgen, maar nog wel bijgewerkt worden met een beveiligingsupdate. Deze verschijnen niet meer ieder kwartaal, maar voortaan nog eenmaal per half jaar. Het lijkt er hiermee op dat het laatste jaar ingezet wordt waarin nog security-patches verspreid worden voor de vier genoemde toestellen.

De toestellen in kwestie zijn de volgende modellen;