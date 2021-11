Samsung Galaxy S22 en S22+: is dit hoe ze eruit komen te zien?

Samsung is achter de schermen al bezig met de Galaxy S22-serie. Nu zien we nieuwe beelden van de Galaxy S22 en Galaxy S22+.

Galaxy S22 in nieuwe renders

Dankzij Letsgodigital krijgen we een nieuwe blik op de nieuwe toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie. Om precies te zijn gaat het om de Samsung Galaxy S22, het reguliere model, en de Samsung Galaxy S22+. Er zullen veel overeenkomsten zijn tussen deze twee modellen. Bij de Galaxy S22 Ultra zullen we grotere veranderingen gaan zien, waarbij dit model vermoedelijk een grotere cameramodule krijgt, net als bij de huidige serie.

De cameramodule van de Galaxy S22 en S22+ zal in verticale opstelling blijven. Het lijkt er ook op dat het beeldscherm vrij plat zal zijn en dat de schermranden vermoedelijk erg klein zijn. Vermoedelijk komt de Galaxy S22 met een 6,06 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Bij de Samsung Galaxy S22+ verwachten we een 6,55 inch scherm, terwijl dit bij de S21+ nog een 6,67 inch paneel was.



