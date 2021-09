Samsung Galaxy S22 Ultra: renders laten nieuwe smartphone zien

We hebben beeld van de nieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra. Het toestel dat de voorgaande Galaxy Note-toestellen moet vervangen, zal een herkenbaar design krijgen. Er zijn nu renders verschenen van het toestel.

Galaxy S22 Ultra renders

Het zal nog een aantal maanden duren totdat Samsung haar nieuwe Galaxy S22-serie zal aankondigen. De fabrikant zal naar alle waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe telefoons aankondigen. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten en berichten die binnen komen dwarrelen. Zo werd vrijdag bekend dat de Galaxy S22 Ultra over een geïntegreerde S Pen zal beschikken. Nu krijgen we dankzij OnLeaks een beeld van de nieuwe high-end smartphone.

Die S Pen integratie zien we nu ook terug bij de nieuwe Galaxy S22 Ultra. Deze zien we aan de onderkant, links in de hoek, naast de speaker en de USB-C aansluiting. Duidelijk is dat de S22 Ultra een vervanger zal worden van de Galaxy Note-serie. De smartphonefabrikant zal het toestel verder voorzien van een flinke cameramodule. Hierin zitten vier lenzen, waarvan er eentje iets doorloopt aan de onderkant.

De informatie die we nu zien naar aanleiding van de renders, kan altijd nog wijzigen omdat het nog even duurt totdat we het definitieve toestel te zien krijgen.