‘Dit worden de schermgroottes van de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra’

We moeten er nog even op wachten, maar de eerste informatie over de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie komt binnendruppelen. Het gaat over de schermgroottes van de drie modellen.

Displaygrootte van drie modellen

We kunnen volgend jaar weer drie nieuwe Galaxy S-modellen verwachten van Samsung. Dit komt naar voren uit nieuwe geruchten. De berichten zijn afkomstig van verschillende leakers die de informatie over de toestellen hebben gedeeld.

Bij de Samsung Galaxy S22 zullen we een schermgrootte gaan zien van 6,06/6,1 inch. Het scherm van de Galaxy S22+ zal uitkomen op 6,55 inch en bij de Galaxy S22 Ultra zal er weer een groot scherm te vinden zijn; 6,81 inch. Ter vergelijking; de Galaxy S21 beschikt over een 6,2 inch beeldscherm, terwijl het Plus-model een 6,7 inch display heeft. De huidige Galaxy S21 Ultra heeft een 6,8 inch scherm.

De huidige Galaxy S21+

Eerder gingen er geruchten rond over een in-display front-camera. Hierbij zou de camera onder het scherm geplaatst worden van de telefoon. Nu lijkt het er toch op dat deze techniek klaar is voor het brede publiek, waardoor de kans aanwezig is dat we dit nog niet gaan terugzien bij de Galaxy S22.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 719,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 819,00 euro