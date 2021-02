Samsung Galaxy S21+ review: gaat met veel beter rapport naar huis

Samsung heeft al een lange geschiedenis met toestellen. De Galaxy S-serie gaat al jarenlang mee. Nu is het tijd voor de Galaxy S21-serie. Wij testen deze reeks en pakken het middelste model; in de Samsung Galaxy S21+ review. Hoe scoort het toestel? En doet hij het beter dan de S20?

Samsung Galaxy S21+ review

Het is alweer de twaalfde generatie van de Galaxy S-serie van Samsung. Een nieuw design voor de high-end smartphone-reeks en een serie nieuwe frisse functies moeten de kopers over de streep trekken.

In de afgelopen weken hebben we de nieuwste high-end smartphone van Samsung uitgebreid aan de tand mogen voelen. Samsung belooft ook bij deze S-serie weer een hoop vernieuwingen en verbeteringen. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar hoe presteert de nieuwe S21-serie in de praktijk?

Verkooppakket

Dat Samsung bepaalde zaken bij de S21-serie anders aanpakt dan voorheen, valt direct al op bij het verkooppakket van de Samsung Galaxy S21. De smartphone wordt geleverd in minder dikke doos dan de voorgangers. Samsung wil het milieu ontlasten door geen oplader mee te leveren. Het zal ongetwijfeld hiermee te maken hebben, maar je profiteert daarmee niet van alle mogelijkheden die het biedt. Hier komen we later op terug. Ook een headset wordt niet meegeleverd. We zien dus alleen wat papierwerk, een simnaald en een USB-C naar USB-C kabel. Ook een siliconen hoesje kon er niet meer van af bij Samsung. De uitrusting is bij alle drie de modellen uit de S21-serie hetzelfde. Wel hebben we eerder op DroidApp een mooi overzicht gepubliceerd met de beste Galaxy S21 hoesjes.

Design en interface

In onze Galaxy S21 preview, waarin we voortijdig al met de drie nieuwe toestellen konden ‘spelen’ hadden we het al over het mooie design. Hierbij viel vooral de matte afwerking op van het toestel. Deze matte laag is van plastic, eronder zit glas. Het frame is van aluminium. Wat verder opvalt is dat de kin (de schermrand onderin) een stuk dunner is. Dat ziet er een stuk strakker uit, maar het voordeel van een dikkere kin is dat je gemakkelijker met je duim onderin beeld komt. We gaan later in dit hoofdstuk nog dieper in over de afwerking.

De Samsung Galaxy S21+ heeft een 6,7 inch AMOLED-scherm aan boord. Deze levert een Full-HD+ resolutie en een dynamische verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Allemaal prima specificaties. In tegenstelling tot voorgaande modellen is het een plat scherm, dat niet doorloopt aan de zijkanten. Het scherm is op zonnige dagen, zoals we die in de afgelopen week hadden, uitstekend af te lezen. Erg prettig is dat de helderheid genoeg geminimaliseerd kan worden in omgevingen met weinig licht. Ook kun je een comfortabele oogmodus activeren waarmee blauw licht gefilterd wordt. In het midden, bovenin beeld vind je de 10 megapixel front-camera terug.

Sinds de S20-serie worden de toestellen niet meer voorzien van de Bixby-knop, die zien we dus ook niet terug bij de Galaxy S21 (en ook niet bij andere modellen zoals de Galaxy S21 Ultra), en dat vinden we prima. We missen hem niet. Wel kun je extra acties koppelen aan de power-button. Links is de ruimte onbenut gelaten. Rechts vinden we zoals verwacht de power-button en volumetoets. Onderaan is ruimte voor de USB-C poort, speaker en de simkaart. Nieuw is dat je het geheugen niet uit kunt breiden bij de S21+.

De achterkant van de Galaxy S21+ is zoals gezegd van plastic, waar een glazen laag onder zit. Dit wordt duidelijk na een val op de tegels. De matte plastic laag zorgt ervoor dat je de barsten niet voelt, omdat ze in de glazen laag zitten, maar mooi is het allerminst en natuurlijk is het doodzonde van een gloednieuw toestel. Het is pech hebben. Zoals we in de preview al aan hadden gegeven zorgt deze afwerking ervoor dat het toestel ongelofelijk glad is. Zonder hoesje zouden we hem eigenlijk niet gebruiken.

Interface

Aan boord van de Galaxy S21 vinden we Android 11, samen met de One UI 3.1 skin. Deze brengt een hoop verbeteringen met zich mee, samen met ook een reeks nieuwe functies. Deze zitten verspreid door de software van Samsung en één van de nieuwe mogelijkheden op de S21 is het instellen van Google Discover. Voorheen was je aangewezen op de nieuwsdienst van Samsung zelf, maar nu kun je -gelukkig- dus ook die van Google gebruiken. Persoonlijk vind ik dat echt een heel fijn voordeel. Overigens lijkt deze luxe alleen voor de S21 te zijn, want andere, eerder uitgebrachte toestellen met One UI 3.1, hebben die mogelijkheid vooralsnog niet.

De interface is verder herkenbaar zoals we die kennen van Samsung. Dit betekent dat je het één en ander aan kunt passen. Denk aan de hoeveelheid icoontjes op je startscherm, de grootte hiervan en de sortering van apps in het menu. Prettig is dat je in kunt stellen dat na een bepaalde tijd het donkere thema actief wordt, zodat je hier niet zelf handmatig tussen hoeft te schakelen. Het voelt volwassen aan, werkt zoals je zou willen en het zit logisch in elkaar.

Ook bij de S21-serie kun je weer het Always On Display gebruiken. Door dubbel te tikken op het scherm kan het daarnaast oplichten. De Samsung Galaxy S21 ondersteunt wederom Edge Lighting, waarbij de randen van het scherm oplichten bij een nieuwe melding. Daarbij kun je nog instellen dat wanneer er een bepaald trefwoord in de melding voorbij komt, de kleur aangepast wordt. Met Edge Vensters haal je snel een zijbalk tevoorschijn met snelkoppelingen, bijvoorbeeld naar je favoriete app. Ook vind je in die zijbalk handige tools zoals een liniaal of een kompas, heb je toegang tot extra opties voor screenshots en nog veel meer. Mogelijkheden genoeg.

Communicatie en multimedia

Een telefoon was ‘in den beginne’ vooral in gebruik om mee te bellen. Inmiddels doen we er veel meer mee. Dat neemt niet weg dat het nog altijd een belangrijke eigenschap is van ook de S21+. Bellen met de telefoon gaat tijdens de Samsung Galaxy S21+ review periode het toestel prima af. De gesprekskwaliteit is kraakhelder, van goede kwaliteit en we hebben geen klachten hierover. Voor het bellen is er de eigen dialer van Samsung. Het sturen van berichten gaat via de eigen berichten-app van Samsung en werkt eveneens prettig.

Voor het internetten vind je naast de bekende Chrome-browser ook de Samsung Internet browser. Die is voor verschillende taken ook direct door de fabrikant al als standaard ingesteld. Desgewenst kun je die uitschakelen.

Zoals je van een high-end toestel mag verwachten is de smartphone van alle gemakken voorzien. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van het 5G-netwerk, WiFi in alle variaties en technieken en natuurlijk ook toegang hebt tot NFC, Bluetooth en GPS. Nergens hebben we in de afgelopen weken problemen mee ondervonden, en zo hoort het ook.

Multimedia

Grote kans dat je je smartphone ook gebruikt voor het bekijken van een video, film of serie en ermee naar je favoriete muziek luistert. Voor de muziekliefhebber is de Samsung Galaxy S21+ een uitstekend geschikt toestel. De geluidskwaliteit is erg goed, klinkt warm en een goede balans tussen hoge en lage tonen. Natuurlijk zijn er de stereo-speakers waarmee je aan de slag kunt gaan. Het volume kan ook hard genoeg om goed van je muziek te genieten. Er is geen 3,5 millimeter aansluiting, dus een headset aansluiten gaat via USB-C of natuurlijk Bluetooth.

We hadden het eerder in de Galaxy S21+ review al over het beeldscherm. Ook voor het bekijken van multimedia is het scherm prima geschikt. Kleuren komen goed tot hun recht, de helderheid is dik in orde en ook de details zijn scherp. Hier valt niks op aan te merken.

Camera

De opvallende cameramodule aan de achterkant is voorzien van drie lenzen. Deze lenzen zijn onder elkaar geplaatst. Er is een 64 megapixel telelens met een diafragma van f/2.0. Daarbij is er een 12 megapixel lens met f/1.8 als diafragma en is er eveneens een 12 megapixel lens voor de groothoek. De camera-app blijft zoals we die van Samsung gewend zijn, vol mogelijkheden en opties, maar toch prettig in gebruik. De bediening laat zich eigenlijk grotendeels voor zich spreken.

Onder ‘meer’ heb je nog een flink aanbod aan extra mogelijkheden om instellingen aan te passen op basis van wat je wilt fotograferen. Zo kun je een portret maken, maar ook kiezen voor voedselfotografie of nachtfoto-modus. Ook kun je met AR Schets tijdens het maken van een video aantekeningen maken door op het scherm te tekenen.

De camera van de Samsung Galaxy S21+ hebben we onder verschillende omstandigheden getest. Wat mij direct opvalt is dat de overdreven verzadiging die we doorgaans zien bij de S-serie, duidelijk minder lijkt te zijn bij de S21+. Dat is goed nieuws, want in onze Galaxy S20 review was dit vele malen meer overdreven. De foto’s ogen hierdoor trouwer aan de werkelijkheid. Duidelijk is dat de fotokwaliteit bij de S21+ erg hoog scoort, ook in het donker met bijvoorbeeld de nachtmodus.

Inzoomen kan drie keer zonder al te veel kwaliteitsverlies. Ga je daarboven, dan worden de plaatjes waardeloos. Opvallend is dat Samsung in de camera-app wel de mogelijkheid aanbiedt om 10, 20 of 30 keer in te zoomen, maar wat overblijft is een blok met pixels. We zijn wel kritisch over de scherpte van foto’s, deze is niet altijd even in orde. Zie bijvoorbeeld de foto van de supermarkt met de grachten van Delft. Aan de linkerzijkant is deze bewogen en niet scherp, terwijl de camera toch echt stil werd gehouden. We zien dit ook terug bij verschillende andere foto’s. Dat mag niet bij een toestel uit deze prijsklasse, maar het lijkt ons dat dit met een software-update opgelost kan worden.

Gemaakte foto’s kun je eventueel direct bewerken. Nieuw in One UI 3.1 is dat je ongewenste elementen uit je foto kunt wissen. Denk bijvoorbeeld aan een voorbijganger of een (lantaarn-)paal in je beeld. Deze functie moet je in de bewerker nog wel zelf inschakelen bij Labs. Duidelijk is dat het nog een functie is die in de kinderschoenen staat. De functie is niet heel strak, maar om even snel wat weg te werken zet het redelijke prestaties neer.

De foto’s hierboven hebben we met de Galaxy S21+ gemaakt. Wil je meer foto’s zien, zoals ingezoomd en in de avonduren, dan kun je terecht in het Galaxy S21 fotoalbum.

Selfie-camera

De front-camera telt 10 megapixel. Deze camera laat je prima selfies schieten met voldoende details. Desgewenst kun je ervoor kiezen om filters te gebruiken.

Videocamera

Met de videocamera op de Galaxy S21+ kun je in 8K filmen met 30fps, daarnaast heb je de keuze om aan de slag te gaan met filmen in 4K (30/60fps) en Full-HD. Hierbij heb je ook weer verschillende modi en instellingen. In 4K 60fps kun je echter niet tijdens het filmen switchen naar de groothoeklens. Nieuw in One UI 3.1 is de Directors View. Hierbij ben je tijdens het filmen zelf ook in beeld. Aan de zijkant van het scherm krijg je een live-voorbeeldweergave van de andere lenzen (zoals groothoek en tele). Hier kun je direct naartoe schakelen. De videokwaliteit is prima in orde! Een video die we met de Galaxy S21+ hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Samsung Galaxy S21+ is voorzien van de nieuwste chipset van het bedrijf zelf; de Exynos 2100 octa-core processor. In verschillende andere regio’s zien we de S21-serie terug met de Snapdragon 888 chipset. Vanwege het uithoudingsvermogen hebben we absoluut een voorkeur voor de processor van Qualcomm. Deze staan bekend als duidelijk energiezuiniger. Toch belooft Samsung ook bij de Exynos 2100 chipset dat hij op alle gebieden weer beter moet zijn.

Op het gebied van snelheid stelt de Exynos 2100 zeker niet teleur. Taken worden snel uitgevoerd en merken geen vertragingen of lags. Dat mag wat ons betreft ook niet bij een toestel met een dergelijk prijskaartje. De telefoon wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen. Dit is minder dan bijvoorbeeld toestellen van OnePlus die versies aanbiedt met 12GB RAM, maar dit voldoet prima voor alle taken.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Galaxy S21+ bevindt zich zoals eigenlijk bij ieder high-end model in het scherm zelf. We moeten zeggen dat we in het begin even hebben lopen stoeien met deze scanner. Met regelmaat werd de vinger niet herkend, waardoor je weer aan de slag kon met een pincode of patroon. Na meermaals dezelfde vinger toegevoegd te hebben, deed deze het wel, en rap ook. Je kunt maximaal vijf vingers opslaan. Desgewenst kun je ook gezichtsherkenning gebruiken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de front-camera.

Bloatware

We blijven geen fan van smartphones (zeker van deze prijscategorie) die dan vervolgens nog geleverd worden met bloatware. We zien het ook terug in de Galaxy S21+ review bij dit exemplaar van de S21. Tal van, voor velen overbodige Samsung-apps, zoals Galaxy Shop, Wearable, Global Goals en verschillende anderen, zijn voorgeïnstalleerd. Net als de LinkedIn, Outlook, OneDrive en Office-app. Het merendeel is te verwijderen van de smartphone, maar geef als fabrikant zijnde de consument zelf de keuze of ze deze apps willen.

Updatebeleid

Waar veel fabrikanten nog wat van kunnen leren is de transparantie over updates. Samsung maakte vorig jaar duidelijk waar bezitters van een Galaxy-toestel op kunnen rekenen op het gebied van updates. Voor een periode van drie jaar kun je rekenen op Android-upgrades. Hierbij horen ook beveiligingsupdates. We weten uit het verleden dat ook toestellen die ouder zijn dan drie jaar nog zo nu en dan van beveiligingsupdates worden voorzien. En prompt was daar in februari het nieuws dat alle Galaxy’s voortaan tenminste vier jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Dat is uitstekend nieuws!

Voor de Galaxy S21+ betekent dit dat je Android 12, Android 13 én Android 14 kunt verwachten. Hiermee zit je dus voorlopig wel gebakken.

Accuduur

Zoals aangegeven hebben de Exynos-chipsets helaas al meermaals bewezen minder efficiënt te zijn in de omgaan met de batterij, dan de Snapdragon-exemplaren. De batterijduur van de Galaxy S20 hebben we vorig jaar zelfs als belabberd slecht beoordeeld. Doet de Galaxy S21-serie dit beter? De Galaxy S21+ is voorzien van een 4800 mAh accu. Bij DroidApp kijken we niet naar accu benchmarks of naar metingen van apps, we kijken in de praktijk. Omdat dit naar onze mening een veel duidelijker en realistischer beeld geeft.

We hebben de Samsung onder verschillende omstandigheden getest. Wat blijkt; Samsung heeft eindelijk echt werk gemaakt van een betere accuduur. Het scoort overduidelijk beter dan zijn voorgangers. Bij flink wat intensief gebruik, halen we zonder problemen het eind van de dag. De screen-on-time komt hierbij uit op zo’n 4-4,5 uur. Gebruik je de Galaxy S21+ minder intensief en zit je grotendeels op WiFi, dan haal je met gemak 6-6,5 uur schermtijd. Niet wereldschokkend, maar absoluut een grote sprong vooruit!

Het is jammer dat Samsung bij de S21+ geen oplader levert. Mogelijk is de accu die je nog in de kast hebt liggen, óf niet geschikt, óf veel trager. De adapter kun je voor 25,00 euro los aanschaffen bij Samsung zelf. Deze heeft een laadsnelheid van 25 watt. Dit is duidelijk minder snel dan de concurrenten. Zo zien we bij OnePlus en Oppo bijvoorbeeld laadsnelheden van 65 watt. We hebben de S21+ met een OnePlus-charger opgeladen (die van de OnePlus 8 Pro) en daarmee duurde het opladen van 15 naar 100 procent ruim twee uur. Dat zijn niet bepaald laadsnelheden waar we heel enthousiast van worden.

Beoordeling

Aan het eind gekomen van de Galaxy S21+ review, kunnen we de balans opmaken. Waar we jaren geleden nog échte innovaties zagen bij smartphones, lijkt dit bij de meeste fabrikanten nu een beetje op te houden. Geen hoge snelheden bij opladen, zelfs geen adapter, geen baanbrekende innovaties op gebied van snelheid, camera of dergelijke, maar gewoon een prima high-end smartphone. Dat bewijst ook de S21+ die zonder twijfel een vele malen betere indruk heeft achtergelaten dan de S20. Is de Galaxy S21+ perfect? Nee, geen enkele smartphone is perfect. De Samsung Galaxy S21+ is een smartphone waar je lang plezier van kunt hebben. Een fijne camera, goede accuduur en een uitstekend updatebeleid. Koop er wel gelijk een hoesje bij, anders is die vreugde voor korte duur.

De Samsung Galaxy S21-serie kun je aanschaffen bij de volgende winkels;

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Ultra