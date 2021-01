Samsung Galaxy S21-serie vanaf vandaag verkrijgbaar: alle details en prijzen

Het is eindelijk zover. Nadat eerder deze maand de Galaxy S21-serie werd aangekondigd door Samsung, kun je de drie toestellen vanaf nu kopen in Nederland. We zetten alle details nog eens op een rij.

Samsung Galaxy S21 kopen

Menig Samsung-liefhebber keek uit naar 14 januari; de dag waarop Samsung de Galaxy S21-serie aankondigde tijdens een nieuwe editie van Unpacked. Echter werd er ook uitgekeken naar vandaag, 29 januari. De nieuwe Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra zijn namelijk vanaf vandaag te koop in Nederland. Op verschillende gebieden zijn de toestellen verfijnd, hoewel het geen enorme veranderingen zijn ten opzichte van de Galaxy S20.

DroidApp heeft de uitgebreide Galaxy S21 preview gedeeld, waarin we al dieper ingaan op de toestellen en delen we onze eerste indruk. Alle drie de smartphones draaien op Android 11 met One UI 3.1, en ook is er de nieuwe Exynos 2100 chipset. Er is minstens 8GB aan werkgeheugen en opvallend; in de doos zit geen oplader. Ga je voor de Galaxy S21, dan kun je hier de oplader los bestellen bij Bol.com of bij Samsung zelf.

Galaxy S21

In onze preview schreven we al dat de S21 zelf relatief compact is. De Samsung Galaxy S21 biedt een 6,2 inch scherm met een Full-HD+ resolutie. Er is een triple-camera met 64MP lens, 12MP groothoeklens en nog een extra 12 megapixel lens. Je kunt ook gelijk in 8K filmen en er is een 4000 mAh accu met maximaal 25W snelladen (via de optionele lader). De opslagruimte komt uit op 128GB of 256GB. Je kunt het geheugen bij de S21-serie niet uitbreiden.

Galaxy S21+

Bij de Samsung Galaxy S21+ zien we grotendeels dezelfde specificaties als bij de S21, al is deze een slag groter. Er is een 6,7 inch Full-HD+ scherm met ook de 120Hz verversingssnelheid. Verder zien we ook de triple-camera en is er een 4800 mAh accu. Net als bij de S21 kun je ook de S21+ draadloos opladen, of bekabeld laden.

Galaxy S21 Ultra

Wil je groter en meer, dan kom je uit bij de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dit toestel is van alle gemakken voorzien en heeft als enige ook ondersteuning voor de S Pen. Deze moet je nog wel zelf los aanschaffen. De S21 Ultra geeft je een 6,8 inch 4K-beeldscherm, 12/16GB aan werkgeheugen en maximaal 512GB aan opslagruimte. Er is een quad-camera vol met mogelijkheden. Allereerst is er de 108 megapixel hoofdlens, 12MP groothoek en tweemaal een 10MP telelens. Je kunt 10x hybrid zoom gebruiken en er zijn nog veel meer mogelijkheden voor de beste foto. Verder zien we een 5000 mAh accu terug bij het toestel.

Direct kopen, dat kan bij onderstaande winkels. We raden je ook aan te kijken voor een goed hoesje, want de toestellen zijn enorm glad. DroidApp heeft reeds de beste Galaxy S21 hoesjes op een rij gezet.

De prijzen zijn als volgt;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB: €849

Samsung Galaxy S21 5G 256GB: €899

Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB: €1049

Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB: €1099

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB: €1249

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB: €1299

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB (16GB RAM): €1429

Winkels

Providers

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro