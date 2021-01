Samsung laat nieuwe Galaxy S21 dienen als autosleutel

Samsung heeft bekend gemaakt dat het samen gaat werken met verschillende autofabrikanten. Het doel; een zogenaamde digitale sleutelervaring bieden.

Je smartphone als autosleutel

Samsung heeft donderdag de nieuwe Galaxy S21-serie aangekondigd. DroidApp heeft deze reeks uitgebreid besproken in een mooie preview die we van de drie smartphones hebben gemaakt. Samsung heeft nu nog wat nieuws gedeeld, met betrekking tot de S21-serie.

In de nabije toekomst wil Samsung het mogelijk maken dat je met de nieuwe Galaxy S21-serie (contactloos) je autodeur kunt ontgrendelen. Dit moet mogelijk zijn zodra je dichtbij het voertuig bent. Op die manier heb je niet perse meer de autosleutel nodig om in de auto te komen.

De fabrikant legt uit hoe het in zijn werk gaat;

“Samsung werkt samen met brancheorganisaties om UWB en digitale sleutels te standaardiseren, waardoor deze oplossing gemakkelijker beschikbaar, veiliger en deelbaarder wordt. Met nauwkeurige afstandsberekening verzendt Samsungs UWB-compatibele digitale sleutel korte pulsen tussen het mobiele apparaat en de gekoppelde auto, waardoor de autodeur ontgrendeld wordt zodra je in de buurt bent. Zonder UWB kun je jouw compatibele smartphone gebruiken als autosleutel via NFC. Het moet ook mogelijk worden om je digitale sleutel naadloos te delen, ongeacht het merk en platform.”

Voor de digitale sleutelervaring werkt Samsung met Audi, BMW, Ford en Genesis (het luxemerk van Hyundai). Het digitaliseren van de autosleutel is niet helemaal nieuw. In 2016 begonnen Vodafone en Mercedes-Benz in Duitsland een samenwerking. Het is niet bekend wanneer de functionaliteit breed beschikbaar komt.

