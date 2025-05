Samsung Galaxy S21 FE krijgt Android 15 met One UI 7

Samsung rolt voor de Galaxy S21 FE een nieuwe grote update uit. In navolging van andere apparaten wordt ook dit toestel nu bijgewerkt met de update naar Android 15. Daarbij zien we ook One UI 7 en een nieuwe security-patch.

Android 15 voor Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE wordt bijgewerkt met een grote update. Henk-Jan klaat ons weten dat zijn smartphone wordt bijgewerkt met deze grote update. Het is een update van bijna 3,5GB en deze wordt inmiddels in Europa aangeboden. Nederlandse en Belgische bezitters kunnen deze nieuwe update vanaf nu downloaden en installeren. Samsung brengt dus Android 15, samen met de One UI 7 skin. Daarbij wordt ook beveiligingsupdate mei 2025 meegeleverd.

Dankzij de update kun je op je Galaxy S21 FE nu gebruik maken van verschillende nieuwe functies en verbeteringen. Zo is er de Now Bar, een verbeterde interface, vernieuwde camera-app en je kunt nu verticaal door het app-menu scrollen als je deze sorteert op alfabetische volgorde. Na de update kun je ook spraakassistent Gemini starten door de zijtoets ingedrukt te houden.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy S21 FE.