Samsung presenteert nieuwe Galaxy S21-serie: alles wat je wilt weten

Samsung heeft zojuist de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie aangekondigd. De onthulling hing al even in de lucht, maar nu komen we echt alles te weten over de drie nieuwe toestellen. Maak kennis met de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra.

Aankondiging Galaxy S21

Weken van geruchten en verhalen gingen er aan vooraf, maar vandaag heeft Samsung officieel de nieuwe Galaxy S-serie onthuld. Eerder dan doorgaans het geval is, maar nog steeds drie modellen. We zien de Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Alle drie de smartphones tonen de nieuwe designtaal, waarbij het metalen frame aan de zijkant doorloopt in de opvallende cameramodule aan de achterkant van de smartphone.

Snelheid en geheugen

Er zijn een reeks overeenkomsten tussen de drie modellen. Zo verschijnen de drie S21-toestellen in Europa met de nieuwste Exynos 2100 chipset van Samsung zelf. Deze werd van de week al aangekondigd en vinden we dus als eerst terug in de S21-serie. De reguliere S21 en de Plus verschijnen met 8GB werkgeheugen, de Ultra met 12GB. Nieuw is dat de opslagruimte niet langer meer uit te breiden is met een geheugenkaart. Volgens Samsung is de interne opslagruimte ruim voldoende. Bij de S21 en S21+ komt dit uit op 128GB of 256GB, bij de Ultra komt er daarnaast ook een variant beschikbaar met 512GB.

Opladen

Opvallend is ook een andere keuze van Samsung. De doos waarin het toestel zit, zal er net wat anders uit komen te zien. Er kan namelijk ruimte bespaard worden. De Galaxy S21-serie zal zonder oplader geleverd worden. Iets dat opvallend is, omdat Samsung eerder nog Apple uitlachte om deze keuze bij de nieuwe iPhone. Samsung laat aan DroidApp weten dat je voor 19,99 euro de adapter aan kunt schaffen.

Dit is dan een lader met ondersteuning voor 25W snelladen, waarmee je de telefoon in 30 minuten met 50 procent kunt opladen. Wij raden absoluut af om adapters van ‘vage merken’ te gebruiken zoals van AliExpress. Niet zelden zorgen deze voor oververhitting met brand als gevolg. De USB-C kabel wordt wel meegeleverd. Daarnaast is het goed te weten dat de aansluiting op de adapter ook USB-C is. Dus heb je op je blokje een normale USB-poort, dan gaat dat niet werken.

Software en hardware

Samsung brengt de Galaxy S21 toestellen op de markt met Android 11, samen met de nieuwe One UI 3.1 interface. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm en de drie toestellen zijn IP68-gecertificeerd, en dus stof- en waterbestendig. Er zijn AKG stereo-speakers, Samsung DeX en allen kunnen ze draadloos opgeladen worden.

Samsung benadrukt ook enkele functies van de camera. Hierbij kun je bijvoorbeeld de Directors View gebruiken. Tijdens het filmen zie je direct wat welke lens filmt (denk aan de groothoek of juist de telelens) en je kunt hier direct naar schakelen. Kers op de taart; je kunt ook tegelijkertijd de front-camera gebruiken en dus jezelf erbij filmen. Met alle drie de smartphones kan in 8K gefilmd worden.

Galaxy S21

Er zijn ook verschillen. Samsung geeft de Galaxy S21 een 6,2 inch Full-HD+ beeldscherm mee. Het gaat om een zogenaamd Dynamic AMOLED paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. De afmetingen van het toestel komen uit op 151,7 x 71,2 x 7,9 millimeter, het gewicht op 172 gram. Voorop is een 10 megapixel front-camera geplaatst, achterop een triple-camera met 12MP hoofdlens, 12MP groothoeklens en 64MP telelens. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh.

Galaxy S21+

In de Galaxy S21 Plus komen we vergelijkbare specificaties tegen, al is het allemaal net wat groter. De afmetingen komen hierbij uit op 161,5 x 75,6 x 7,8 millimeter en een gewicht van 202 gram. De accucapaciteit is ook gegroeid; naar 4800 mAh. De camera-opstelling is hetzelfde als bij de S21.

Galaxy S21 Ultra

De Samsung Galaxy S21 Ultra is de eerste S-serie smartphone waarbij je ook de S Pen kunt gebruiken. Samsung laat aan DroidApp weten dat je weliswaar de S Pen van de Galaxy Note kunt gebruiken, maar je dan niet alle mogelijkheden eruit haalt. De S Pen wordt niet standaard meegeleverd bij de S21 Ultra. Deze kun je voor 39,99 euro aanschaffen. Daar krijg je ook de bijbehorende case bij, zodat je de S Pen kunt opbergen.

Aan boord van de Galaxy S21 Ultra is ook een geavanceerde camera. Deze quad-camera biedt een 108 megapixel lens, 12MP groothoeklens en tweemaal een 10MP telelens. Als enige heeft de S21 Ultra een 40MP front-camera. Middels Space Zoom kun je 100x (digitaal) inzoomen. Helaas gaat dat dus wel voor kwaliteitsverlies zorgen. Je kunt ook 10x zoom gebruiken waarmee je zonder kwaliteitsverlies je foto’s kunt maken.

Release en prijzen

Je kunt de nieuwe S21-serie vanaf nu pre-orderen. Alle drie de toestellen komen enkel met 5G op de markt, er is dus niet net als vorig jaar nog een 4G-variant van de S21. Alle drie de toestellen worden vanaf 29 januari uitgeleverd.

De prijzen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB: €849

€849 Samsung Galaxy S21 5G 256GB: €899

€899 Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB: €1049

€1049 Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB: €1099

€1099 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB: €1249

€1249 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB: €1299

€1299 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB (16GB RAM): €1429

Bestel je de S21 of S21+ nu in de pre-order, dan krijg je hierbij gratis de Galaxy Buds Live headset en een Galaxy SmartTag. Kies je voor de S21 Ultra, dan ontvang je de nieuwe Galaxy Buds Pro en een Galaxy SmartTag.

Update 16:01: lees onze uitgebreide Galaxy S21-serie preview!

Binnen enkele minuten gaat er een uitgebreide Galaxy S21 preview online, boordevol live foto’s die we van de toestellen hebben gemaakt, samen met onze eerste indruk. Houd DroidApp of de gratis DroidApp App in de gaten!

Onder de video vind je links naar de toestelpagina’s. Daar hebben we alle specificaties voor je verzameld van de S21, S21+ en S21 Ultra.

