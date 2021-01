Samsung presenteert nieuwe Exynos 2100 chipset voor S21-serie

Er is weer nieuws over de Samsung Galaxy S21-serie. De fabrikant heeft de Exynos 2100 chipset aangekondigd. Over de nieuwe processor valt het één en ander te melden, en moet deze nog verder verbeterd zijn.

Exynos 2100 chipset

We kunnen kennismaken met de nieuwste processor die we in de drie toestellen uit de S21-serie zullen gaan zien. Waar in Amerika de telefoons verschijnen met de Snapdragon-chipset van Qualcomm, is dat in Europa (en dus Nederland) de Exynos 2100 chipset. De nieuwe processor is officieel aangekondigd door de Koreaanse fabrikant. Hij is gebakken op 5nm architectuur en moet 10 procent sneller zijn dan de Exynos 990 uit de S20. Tevens belooft Samsung dat de energie-efficiëntie 20 procent gestegen moet zijn. Op de GPU wordt een snelheidswinst van 40 procent behaald.

De krachtigste core in de processor meet een kloksnelheid van 2,9GHz, dit is een Cortex-X1 core. Daarbij zijn er drie 2.8 GHz cores (Cortex-A78) en viermaal een 2.2 GHz core (Cortex-A55). De Exynos 2100 is nog verder geoptimaliseerd voor het gebruik van connectiviteit. Het 5G-modem is ingebouwd en daarbij is er ondersteuning voor sub-6 GHz bandbreedte en mmWave-technologie. De theoretisch maximaal haalbare downloadsnelheid komt hierdoor uit op 7,35Gbps.

De processor helpt verder bij het versnellen en verbeteren van de verschillende AI-taken, ofwel kunstmatige intelligentie. Daarbij moeten de cameraprestaties verbeteren, zo stelt Samsung. De chipset kan overweg met maximaal zes cameralenzen, terwijl maximaal vier sensoren tegelijkertijd aangestuurd kunnen worden. Het vastleggen van een video kan in 4K met maximaal 120fps, al betekent dit niet direct dat de S21 dit ook aan kan gelijk.

Alles over de S21-serie komen we donderdag te weten, dan is de aankondiging van de Galaxy S21.