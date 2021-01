Samsung deelt eerste teaser voor nieuwe S21

We kregen eerder al beelden te zien van de nieuwe Galaxy S21, nu laat Samsung eindelijk zelf van zich horen over de nieuwe smartphonereeks.

Teaser voor aankondiging S21

Samsung heeft doorgaans haar Unpacked-events waar het één of meerdere nieuwe producten aankondigt. Nu zien we een officiële teaser van Samsung waarin we de eerste aanwijzing naar de Galaxy S21 krijgen.

We hebben al veel gehoord en gezien van de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie. De fabrikant heeft zelf echter nog niet veel gedeeld over de nieuwe S21-toestellen, tot nu. In de eerste teaser die het bedrijf deelt, wordt gehint naar een nieuwe smartphone, al valt de naam S21 zelf nog niet. Alle aanwijzingen wijzen nu echter naar S21 en het moet raar lopen, wil dat niet de nieuwe naam worden.

In de video die ‘A new Galaxy awaits’ heet, zien we verschillende modellen van de Galaxy-reeks. Van de eerste Galaxy S i9000 en Galaxy S II die we eerder in ‘De vergeten smartphone’ hebben behandeld, tot de laatst uitgebrachte Galaxy S20. Hier moeten we het mee doen. Naar verwachting wordt de nieuwe Galaxy S21-serie op 14 januari gepresenteerd. Eerder werd de nieuwe S-serie in februari-maart aangekondigd, dat is nu dus naar voren gehaald.



Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend