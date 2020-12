Evleaks deelt compleet pakket met Samsung Galaxy S21 persfoto’s

Ja ja, opnieuw gaat er geen dat voorbij dat we nieuws hebben over de Galaxy S21-serie. Nu laat Evan Blass weer van zich horen. De leaker deelt een heel palet aan foto’s.

Galaxy S21 foto’s door Evleaks

Van het weekend verscheen er al aardig wat nieuws over de Galaxy S21-serie. Zo zagen we de camera-sample van de S21+ en zagen we ook de verschillende Galaxy S21 wallpapers die je kunt downloaden voor op je eigen smartphone.

Leaker Evan Blass heeft een heel pakket aan foto’s gedeeld waarbij we de Galaxy S21 nog eens van alle kanten te zien krijgen. We zien de telefoons in vier verschillende kleuren; wit, zwart, lavendel en roze. De afbeelding in kwestie hebben we hieronder voor je geplaatst.

