Officiële persfoto’s van Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra uitgelekt

Zagen we van de week alvast een eerste foto van de voorkant van de Galaxy S21, gaat nu het fotoboek verder open. Dankzij een ‘leak’ uit een betrouwbare bron, zien we de Galaxy S21, Galaxy S21+ en S21 Ultra in vol ornaat.

Nieuwe beelden Galaxy S21/S21+

Evan Blass lekte eerder deze week een render en wat interessante data over de Galaxy S21-serie. Er is echter nog altijd steeds meer te melden over de nieuwe smartphoneserie. De bekende Duitse bron Winfuture doet een (foto)boekje open. Zo krijgen we de Galaxy S21 en S21+ allebei goed te zien, van verschillende kanten.

Galaxy S21

De Samsung Galaxy S21 is voorzien van een 6,2 inch beeldscherm en levert een Full-HD+ resolutie op het AMOLED-scherm. Hiermee is hij compacter dan de andere twee modellen. De accucapaciteit komt uit op 4000 mAh en er is ruimte voor een triple-camera. Ook deze is, zoals inmiddels bekend, gehuld in de opvallende camerabehuizing. Deze bestaat naar verluidt uit een 12MP hoofdlens, 12MP groothoeklens en 64MP telefotolens.

Galaxy S21+

Bij de Galaxy S21+ kunnen we een 6,7 inch beeldscherm verwachten, en een 4800 mAh. In tegenstelling tot de plastic behuizing van de S21, zou die van de S21+ bestaan uit glas, met een metalen frame. In de Europese modellen zullen we een Exynos 2100 chipset tegenkomen, terwijl de Amerikaanse modellen een Snapdragon 888 chipset zullen krijgen. Uiteraard kunnen we Android 11 verwachten, samen met de One UI 3.1 skin. Als alle berichten kloppen, wordt op 14 januari de S21-serie aangekondigd.

Galaxy S21 Ultra

Tot slot is er nog de Galaxy S21 Ultra, dit wordt de meest uitgebreide smartphone, zo werd eerder duidelijk in de uitgelekte specificaties. Daarbij wordt gemeld dat het toestel overweg kan met de S Pen zoals we die kennen van de Note-serie.

